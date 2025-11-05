Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una possibile nuova conquista per una delle Veneri e nuovi guai in arrivo per uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda giovedì 13 novembre alle 16:00 su Rai 1, Giorgio Perich sarà affascinato da Irene Cipriani, mentre Enrico Proietti si rifiuterà di cedere al ricatto di Alberto Di Meo. Nel frattempo, i coniugi Puglisi scopriranno che Agata e Mimmo si sono fidanzati.

Irene fa colpo su Giorgio Perich

Irene sembrerà aver trovato un possibile candidato come futuro fidanzato: si tratta di Giorgio Perich, una vecchia conoscenza di Fulvio Rinaldi, contattato dal magazziniere de Il Paradiso delle signore per offrire il suo aiuto nella realizzazione della collezione natalizia.

Roberto Landi, intanto, sarà soddisfatto della collaborazione tra Fulvio, Giorgio e Botteri, e ringrazierà il signor Rinaldi per essersi reso disponibile. Nel frattempo, Ciro e Concetta Puglisi scopriranno un'importante novità sentimentale che riguarda la loro figlia minore, Agata, la quale si fidanzerà con Mimmo.

Enrico prende una decisione definitiva

Nel frattempo, ci sarà spazio per le delicate vicende della prestigiosa clinica milanese del professor Alberto Di Meo. Enrico si troverà in grande difficoltà sul lavoro, non volendo sottostare al ricatto del suo datore. Di conseguenza, il dottor Proietti prenderà una decisione definitiva: probabilmente sarà disposto a licenziarsi pur di interrompere la collaborazione con Di Meo, il quale sembra interessato solo al profitto, senza preoccuparsi minimamente del benessere dei pazienti.

Odile, invece, scoprirà i piani di sua madre e si spaventerà al punto da chiederle di rinunciare alla sua vendetta contro Rosa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Barbara è diventata Venere

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Barbara si è presentata al negozio di moda dopo aver letto l’annuncio pubblicato da Irene, che era alla ricerca di una nuova commessa. La ragazza ha colpito fin da subito la responsabile delle Veneri, tanto da spingerla a metterla subito alla prova. Tuttavia, è emerso un fatto curioso: Barbara è in realtà una vecchia conoscenza di Johnny, che però ha preferito non rivelare nulla del loro passato. I due, infatti, hanno finto di non conoscersi.

Nel frattempo, Firenze è stata colpita da un grave alluvione, suscitando grande preoccupazione tra tutti. Anche Roberto Landi ha iniziato a riflettere su come poter aiutare le persone in difficoltà nel capoluogo toscano. Spazio anche alle vicende di Caterina, che, rimasta a casa insieme a Mario, ha cercato un momento di vicinanza con lui. Tuttavia, il fidanzato l’ha respinta, lasciandola profondamente amareggiata.