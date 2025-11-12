Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano uno scontro tra due protagonisti, causato da una decisione inaspettata. Nella puntata in onda mercoledì 19 novembre alle 16 su Rai 1, Mimmo e Carmelo litigheranno a causa della scelta del poliziotto di lasciare il lavoro. Nel frattempo, Marcello dovrà fare i conti con una crisi economica, non potendo più disporre dell’ingente patrimonio di Adelaide. Irene, invece, si imbatterà in una ragazza altezzosa.

Carmelo si infuria con suo figlio Mimmo

Mimmo dovrà affrontare suo padre Carmelo, che era così orgoglioso di avere un figlio in divisa.

Il giovane Burgio lavorava al commissariato di Milano come poliziotto, ma ha deciso improvvisamente di dare una svolta alla propria vita, lasciando il lavoro. Questa scelta scatenerà la furia di Carmelo, che non riuscirà ad accettare la decisione del figlio. Nel frattempo, Ciro non si schiererà con l’amico Carmelo ma con Mimmo, ritenendo giusto che il ragazzo segua ciò che sente più autentico e lo renda felice.

Marcello non ha liquidità da investire in un nuovo business

Anche Marcello sarà alle prese con i grandi cambiamenti recenti della sua vita. Barbieri sarà pronto a rimettersi in gioco e vedrà nel settore degli elettrodomestici, in forte espansione, la strada giusta su cui investire. Tuttavia, dovrà fare i conti con le conseguenze della rottura con Adelaide: non dispone più dell’ingente patrimonio della contessa.

Resosi conto della crisi economica e della mancanza di liquidità, Marcello sarà costretto a rivolgersi alla banca per chiedere un prestito. Quando l’istituto di credito gli negherà la richiesta, Rosa avrà un’idea per aiutare il fidanzato a trovare i fondi necessari per il suo investimento. Parallelamente, Irene avrà una discussione fuori dal negozio con una donna altezzosa che criticherà gli abiti esposti in vetrina. Per la capocommessa, inoltre, si prospetterà l’incontro con una persona interessante.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mimmo è andato a Firenze

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore trasmessi su Rai 1, Mimmo, Agata e Johnny sono andati a Firenze per aiutare gli alluvionati.

Nel frattempo, i coniugi Puglisi sono stati orgogliosi della decisione della loro figlia minore di partire per prestare soccorso alle persone che hanno perso tutto. Intanto, Gianlorenzo ha iniziato a preparare la collezione natalizia, ma si è trovato in un momento di stallo poiché aveva bisogno di un bottone particolare per un abito. Botteri si è quindi rivolto a Fulvio, che ha contattato subito Giorgio Perich, una sua vecchia conoscenza.