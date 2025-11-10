Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una missiva che arriverà nelle mani di una persona e che potrebbe far emergere una relazione passata. Nell’episodio che verrà trasmesso venerdì 21 novembre alle 16 su Rai 1, Fulvio consegnerà a Roberto una lettera di Mario, e questo gesto porterà il magazziniere vicino a scoprire i trascorsi tra Landi e Oradei. Nel frattempo, Marcello accetterà l’aiuto di Tancredi, mentre Agata rivelerà alle sue amiche cosa ha fatto Johnny per Mimmo.

Fulvio sul punto di scoprire il reale rapporto fra Roberto e Mario

Fulvio consegnerà una lettera di Mario a Roberto, ma le anticipazioni non rivelano ancora il contenuto della missiva, che finirà nelle mani del direttore de Il Paradiso delle signore. Tuttavia, nel corso della puntata del 21 novembre potrebbe accadere qualcosa che porterà il signor Rinaldi vicino a scoprire che il fidanzato di sua figlia Caterina ha avuto una storia d’amore con Roberto. Intanto, al Circolo si terrà un evento in onore di Chiara Brugnoli, una giovane violoncellista. Alla serata, nel locale esclusivo del capoluogo lombardo, sarà presente anche Irene, che proprio lì farà una piacevole scoperta. Non è trapelato alcun indizio su cosa verrà a sapere la capocommessa, ma potrebbe trattarsi dell’assunzione di Johnny, che ha lasciato il lavoro al Gran Caffè Amato e potrebbe essere diventato cameriere al Circolo.

Marcello accetta l'aiuto di Tancredi

Nel frattempo, Marcello prenderà una decisione inaspettata riguardante il suo futuro professionale. Dopo aver richiesto un prestito in banca e aver ricevuto un rifiuto, Barbieri accetterà l’aiuto di Tancredi e informerà Rosa della sua scelta. Durante la serata in onore di Chiara Brugnoli, sarà presente anche Marcello, che proprio in quell’occasione farà una proposta inaspettata a Rosa. Agata, invece, racconterà alle sue amiche il bel gesto che Johnny ha compiuto nei confronti di Mimmo. Anche su questa storyline non ci sono molti dettagli nelle anticipazioni, ma dalle trame delle giornate precedenti sembra ormai certo che il cugino di Delia lascerà il lavoro al Gran Caffè Amato per cedere il suo posto a Mimmo, che ha deciso di dimettersi dal Commissariato.

Barbara, invece, confiderà alle Veneri in quale occasione ha conosciuto Mimmo. Ettore Marchesi, infine, metterà a punto una proposta insolita per la nuova campagna pubblicitaria della Galleria Milano Moda.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha affrontato Mario

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Roberto ha scoperto che Mario, il suo ex fidanzato, è ora il compagno di Caterina. Conoscendo le preferenze di Mario, Roberto ha affrontato Oradei chiedendo spiegazioni. Tuttavia, Mario ha chiarito all’ex di essere cambiato e che, grazie alla fede, ha trovato una nuova direzione da seguire nella sua vita. Nel frattempo, Fulvio ha avuto una buona impressione quando ha conosciuto il fidanzato di sua figlia, arrivando persino a ospitarlo a casa.

In negozio, intanto, ci sono stati importanti cambiamenti nello staff: Marcello ha rassegnato le dimissioni, mentre Barbara è stata assunta. Marcello è stato costretto a lasciare il lavoro dopo le continue pressioni di Adelaide, che ha minacciato vendetta e ha chiesto a Roberto di licenziare sia il suo ex compagno sia Rosa. Barbara, invece, è arrivata in un giorno di forte pioggia, quando a Milano gli spostamenti erano difficili. La ragazza ha risposto all’annuncio di Irene, che era alla ricerca di una nuova commessa per sostituire Elvira. Non essendo arrivate altre candidate, la capocommessa ha subito messo Barbara in prova e, dopo pochi giorni, ne ha confermato l’assunzione. Agata, invece, ha preso una decisione coraggiosa: è partita per Firenze per aiutare gli alluvionati, ma non è andata via da sola. La figlia di Concetta è partita come volontaria insieme a don Saverio, Mimmo e Johnny.