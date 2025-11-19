Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una partecipazione a sorpresa di uno dei protagonisti a un evento organizzato da una Venere. Nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 26 novembre alle 16 su Rai 1, Cesare si presenterà a casa di Caterina alla cena organizzata dalla Venere per il suo fidanzato Mario. Intanto, Johnny avrà un problema con il furgoncino, mentre Umberto noterà lo strano atteggiamento di Ettore e Odile.

Cesare si presenta a sorpresa alla cena organizzata da Caterina

Caterina organizzerà una cena di bentornato per il suo fidanzato Mario, che le ha annunciato il suo arrivo a Milano.

Oradei, però, all’ultimo momento rivelerà alla Venere di avere un imprevisto di lavoro che lo tratterrà nella capitale. La figlia di Fulvio rimarrà delusa dalle parole del suo compagno, ma a tirarle su il morale ci penserà la collega Agata. La giovane Puglisi, infatti, convincerà Caterina a non trascorrere una serata triste e sola, ma a stare in compagnia delle sue amiche, organizzando comunque la cena a casa sua. Durante la serata ci sarà una sorpresa inaspettata: Cesare si presenterà senza preavviso. Le anticipazioni non rivelano ancora i dettagli dell’arrivo imprevisto dell’ospite e non è stato chiarito se il fratello di Chiara Brugnoli sia stato invitato da qualcuno con l’intenzione di favorire un incontro tra lui e Irene.

I due, infatti, si sono conosciuti qualche giorno prima e tra loro è nata subito una simpatia.

Umberto guarda con sospetto Ettore e Odile

Nel frattempo, ci sarà spazio per le vicende di Johnny, che avrà un problema con il suo furgone. La trama della puntata del 26 novembre non chiarisce ancora cosa accadrà al pulmino del cugino di Delia, ma un aiuto inaspettato arriverà dalle Veneri, pronte a mettersi a disposizione per permettere a Johnny di risolvere al più presto la situazione. Intanto, Umberto sarà testimone di un alterco alquanto sospetto tra Odile ed Ettore, che lo porterà a ritenere plausibile l’ipotesi di un flirt in corso tra i due. Spazio anche alle vicende di Rosa, ormai decisa a intraprendere un nuovo capitolo della sua vita accanto a Marcello.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Cesare è rimasto colpito da Irene

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore, trasmessi su Rai 1, Cesare ha accompagnato sua sorella Chiara, giovane violoncellista emergente, a un appuntamento presso il negozio di moda con Roberto e il suo staff. Appena arrivato in atelier, Cesare ha notato subito Irene, che a sua volta è rimasta piacevolmente colpita dal fratello di Chiara. Anche Delia è rimasta affascinata dal ragazzo per la sua bellezza e i modi gentili, tanto che in serata ne ha parlato apertamente con la sua amica Irene. Intanto, c’è stato un colpo di scena sorprendente per Roberto, che ha scoperto che Mario ha scritto una lettera d’amore a Caterina.

È stata proprio quest’ultima a rivelare al direttore il contenuto della missiva e la sorpresa che Oradei ha in mente di organizzare riguardo al loro futuro. Nel frattempo, Fulvio, sapendo delle buone intenzioni di suo genero, si è rivolto a Landi nella speranza che potesse aiutarlo a trovare un impiego stabile per Mario a Milano. Il signor Rinaldi ha chiesto apertamente a Roberto di mettere una buona parola al Circolo per Oradei, ma Landi ha cercato di frenare l’entusiasmo del collega, spiegando di essere soltanto un semplice socio del locale milanese e di non avere così tanta influenza.