Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre 2025 rivelano che la notizia del matrimonio tra Marcello e Rosa diventerà di dominio pubblico e verrà appresa anche da Marta, la quale si mostrerà preoccupata per le conseguenze che potrebbe avere sulla salute di sua zia.

E, in effetti, la contessa Adelaide arriverà a compiere un gesto estremo dopo che verrà messa conoscenza di tale importante novità.

Intanto Matteo riceverà una vecchia foto da sua mamma in cui compariranno anche i fratelli Marchesi bambini assieme ai loro genitori.

Adelaide compie un gesto estremo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 dicembre

Rosa e Marcello porteranno avanti il loro progetto di vita insieme e saranno pronti a unirsi in matrimonio al più presto.

Le trame della soap opera di Rai 1 rivelano che Marta apprenderà la notizia e si mostrerà subito preoccupata tanto da condividerla subito con Umberto e Odile.

Il commendatore Guarnieri e Marta vorrebbero non dire nulla alla contessa, ma Odile si opporrà a tale richiesta e deciderà di affrontare la situazione con sua mamma in prima persona.

Sarà proprio la giovane ragazza a mettere al corrente Adelaide dell'imminente matrimonio del suo ex Marcello Barbieri, lasciandola senza parole.

Nei giorni successivi ci sarà il colpo di scena: la contessa arriverà a compiere un gesto che si preannuncia estremo e che avrà delle conseguenze inaspettate, di cui però le trame non svelano ancora ulteriori dettagli in merito.

Ettore su tutte le furie per una foto compromettente

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre, inoltre, rivelano che si avvicinerà il giorno della Prima alla scala: per Fulvio la magia dell'opera è destinata a rimanere un ricordo del passato.

Intanto Matteo entrerà in possesso di una vecchia foto di sua madre, in cui compariranno anche i fratelli Marchesi da bambini con i loro genitori.

Tale fotografia verrà fatta recapitare a Ettore che non la prenderà per niente bene e si mostrerà a dir poco furioso, dato che il loro piano diabolico rischierà di fallire.

Cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore anche nel pomeriggio del 24 novembre subirà una variazione di palinsesto importante.

La soap opera non andrà in onda come di consueto alle 16 bensì verrà anticipata alle 15 per poi lasciare spazio, dalle 15:50 a un lungo speciale del Tg1 dedicato ai risultati delle elezioni regionali che si svolgeranno nel corso del fine settimana nel nostro Paese.

Dal 25 novembre in poi, invece, la soap opera tornerà in onda nella consueta fascia oraria.