Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre rivelano che Adelaide compirà un brutto gesto dopo aver appreso dalla figlia Odile la notizia delle imminenti nozze che riguardano Marcello e Rosa.

Intanto Fulvio e Caterina vorrebbero partecipare alla Prima alla Scala di Milano ma, questo sogno, sembrerà alquanto irrealizzabile mentre per Mimmo non sarà facile riprendere in mano le redini della sua vita dopo l'uscita dalla Polizia.

Adelaide compie un grave gesto: anticipazioni Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre

La notizia delle nozze tra Marcello e Rosa diventerà di dominio pubblico nel corso dei prossimi episodi della soap opera e si diffonderà all'interno del Circolo, al punto che Marta ne verrà a conoscenza.

La donna, però, vorrebbe cercare di preservare sua zia Adelaide da tale informazione, così da non arrecarle ulteriore dolore.

La reazione di Odile, invece, non sarà delle migliori: la ragazza deciderà di mettere al corrente sua mamma, prendendosi così la responsabilità della sua azione, ignara di quelle che saranno le conseguenze.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre rivelano che la contessa, scossa da tale notizia, arriverà a compiere un gesto grave che avrà delle conseguenze inaspettate.

Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli in merito a ciò che succederà.

Matteo fa infuriare i fratelli Ettore e Greta

Intanto Fulvio e Caterina vorrebbero partecipare alla Prima alla Scala di Milano ma non avranno i mezzi per poterlo fare: la crisi finanziaria che li ha visti protagonisti, li ha costretti a dover fare dei sacrifici enormi, rinunciando alla loro vecchia vita fatta di agi.

Per Mimmo, invece, non sarà facile riprendere in mano le redini della sua vita professionale dopo l'uscita dal Corpo di Polizia.

Matteo, invece, porterà alla luce un vecchio scatto della sua infanzia, in cui compariranno anche i fratelli Ettore e Greta.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che tale foto manderà su tutte le furie i due fratelli, intenzionati a farla sparire al più presto dalla circolazione.

Nessun recupero per Il Paradiso delle signore in daytime

In attesa di questi episodi, dopo la cancellazione della puntata di lunedì 24 novembre, non ci sarà nessun recupero in settimanale per la soap opera.

Il palinsesto di sabato 29 novembre non prevede la messa in onda de Il Paradiso delle signore su Rai 1, dato che alle 15:00 andrà in onda la Santa Messa presieduta da Papa Leone in Libano, che andrà avanti fino alle 16:30 circa, seguita da A sua immagine e Lo Zecchino d'Oro.