Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano il ritorno inaspettato di un personaggio che, già recentemente, si era affacciato nella vita della contessa. Nella puntata in onda lunedì 10 novembre alle 16 su Rai 1, Adelaide contatterà Anselmo Conaro per avviare un’indagine sul passato di Rosa. Intanto, Enrico rivelerà a Marta, nei minimi dettagli, la verità sul suo problema alla mano e su quanto accaduto con Alberto Di Meo. Spazio anche alle vicende di Irene, che inizierà a sospettare che Johnny e Barbara si conoscessero da tempo.

Anselmo Conaro avvia un'indagine su Rosa per conto di Adelaide

Adelaide tornerà al Circolo nel pieno del suo splendore. Intanto, la contessa deciderà di contattare il giornalista scandalistico Anselmo Conaro per chiedergli di aiutarla a scavare nel passato di Rosa. Vale la pena ricordare che lo stesso Conaro, qualche settimana prima, aveva scritto un articolo sulla relazione tra Adelaide e Marcello, screditando quest’ultimo a causa dei suoi trascorsi in carcere. Ora, la contessa sembra intenzionata a servirsi delle competenze giornalistiche di Conaro per colpire la sua rivale in amore: l’obiettivo sarà scoprire qualsiasi retroscena compromettente nella vita passata di Rosa. Intanto, Irene osserverà con sospetto l’intesa tra Johnny e Barbara, la nuova commessa de Il Paradiso delle signore, poiché avrà il sospetto che i due si conoscessero già da tempo.

Enrico racconta a Marta la verità su quanto accaduto in clinica

Nel frattempo, Enrico vorrà essere completamente sincero con Marta, alla quale confesserà la verità su quanto gli è accaduto alla mano e sulla situazione insostenibile nella clinica dove presta servizio da qualche mese. Enrico rivelerà quindi ciò che è successo tra lui e il professor Di Meo, compreso il ricatto messo in atto dal suo datore di lavoro per trarne vantaggio. Marina Valli, invece, tornerà a Milano e si presenterà con un regalo per le Veneri de Il Paradiso delle signore. Ci sarà spazio anche per la narrazione della terribile alluvione di Firenze, con le notizie ricevute dai volontari. Rosa, infine, verrà contattata da un celebre critico letterario che desidera intervistarla.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Odile si è infuriata con Rosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Odile ha iniziato a sospettare che Rosa potesse avere una relazione con Marcello, alimentata dai dubbi insinuati da Ettore. Marchesi, infatti, ha raccontato alla direttrice della Galleria Milano Moda di aver visto la giornalista e Barbieri in atteggiamenti tutt’altro che amichevoli. Nel frattempo, Odile ha sorpreso una discussione tra Adelaide e Umberto, pretendendo di essere messa al corrente di quanto stesse accadendo. La contessa ha quindi rivelato alla figlia che Rosa e Marcello sono fidanzati. Una volta scoperta la verità, Odile si è imbattuta in Rosa e le ha detto chiaramente di non voler più essere sua amica, ritenendosi tradita per quanto accaduto alle spalle di sua madre.