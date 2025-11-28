Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un bacio destinato a sconvolgere uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 10 dicembre alle 16 su Rai 1, Roberto sorprenderà Mario intento a baciare Caterina, rimanendo profondamente sconvolto. Intanto, Ettore riuscirà a evitare che Matteo scopra la verità sulla fotografia, mentre Greta proverà ad avvicinarsi a Umberto. Spazio anche alle vicende di Marcello, che sarà preoccupato per Adelaide.

Mario bacia Caterina in pubblico, Roberto è turbato

Mario farà un gesto eclatante nei confronti di Caterina che lascerà visibilmente sconvolte tutte le persone attorno a loro.

Le anticipazioni non svelano dove avverrà il tutto, ma è ipotizzabile che la scena si svolga a Il Paradiso delle signore. Attraverso le anticipazioni del giorno successivo è trapelato cosa farà Oradei: bacerà la sua fidanzata in pubblico. Ovviamente non mancherà Roberto, che assisterà alla scena e rimarrà sconvolto per quanto visto. È bene ricordare infatti che Mario sta fingendo di amare Caterina, poiché in realtà è attratto dagli uomini e ha avuto una storia d’amore con Roberto.

Ettore e Greta tramano alle spalle di Umberto e Matteo

Nel frattempo, i fratelli Marchesi porteranno avanti il loro piano di vendetta. Ettore compirà una mossa astuta per evitare che Matteo scopra la verità sulla foto scomparsa, mentre Greta, dal canto suo, cercherà di avvicinarsi a Umberto.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Marcello, profondamente scosso dal gesto estremo compiuto da Adelaide, che ha tentato di togliersi la vita. Marcello, quindi, si rivolgerà a Enrico per chiedere un parere medico: teme che la contessa possa provare nuovamente a farla finita.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto ha assistito a una lite fra Ettore e Odile

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore ha realizzato alcuni scatti a Odile, che ha posato come modella. Inizialmente la ragazza si era prestata a quello che sembrava un semplice gioco di seduzione e un momento di vicinanza con lo stilista, ma la situazione ha preso una piega diversa poco dopo.

Ettore, infatti, ha mostrato le fotografie a Odile e, dopo averla riempita di complimenti, le ha proposto di diventare il volto della nuova campagna pubblicitaria della Galleria Milano Moda. La proposta è stata avanzata da Marchesi alla figlia della contessa in presenza di Umberto. Fra i due giovani è nata un’accesa discussione, che ha spinto Umberto a sospettare che tra sua figlia ed Ettore ci fosse qualcosa di più di un semplice rapporto professionale. Nel frattempo, Irene è rimasta colpita dal fascino di Johnny durante un incontro in magazzino, ma ha provato attrazione anche per Cesare, con il quale è andata al cinema. Inoltre, la capo commessa ha invitato Brugnoli alla cena organizzata da Caterina. In quell’occasione, Barbara ha notato l’interesse di Irene per entrambi i ragazzi, ironizzando sulla difficile scelta che la giovane si trova ad affrontare, avendo due persone che le piacciono.