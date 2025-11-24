Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un inaspettato colpo di scena destinato a mandare all’aria e scombinare i piani di due protagonisti. Nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 1° dicembre alle 16 su Rai 1, tre persone saranno a conoscenza del volto dei genitori di Ettore e Greta. Silvana, infatti, consegnerà a Matteo una fotografia nella quale sono raffigurati i signori Marchesi insieme ai loro figli. Portelli, a sua volta, la darà a Odile.

Matteo consegna a Odile la foto della famiglia Marchesi ricevuta da Silvana

L’arrivo di Silvana a Milano porterà scompiglio nella vita dei fratelli Marchesi, ignari inizialmente del fatto che la signora Portelli li conosca.

La madre di Matteo consegnerà al figlio una vecchia fotografia che ritrae la famiglia Marchesi: padre, madre e i loro figli, Ettore e Greta. Le anticipazioni non rivelano ancora quale sia il legame tra Silvana e la famiglia dei due stilisti, né il motivo per cui la donna abbia conservato quelle immagini. Resta il fatto che della sorprendente coincidenza verrà messo al corrente Matteo, il quale riceverà da sua madre lo scatto, con l’incarico di farlo avere a Odile, affinché lo consegni poi a Ettore.

Odile, Silvana e Matteo sanno esattamente chi sono i genitori di Ettore e Greta

Nel frattempo, emerge un dettaglio interessante dalle anticipazioni: nessuno tra Odile, Silvana e Matteo riconoscerà nei genitori di Ettore e Greta persone con trascorsi spiacevoli legati a Guarnieri e alla contessa.

È bene precisare che i fratelli Marchesi sono giunti a Milano con l’intento di vendicarsi di Adelaide e Umberto, per un episodio accaduto in passato che avrebbe coinvolto i loro genitori e di cui desiderano ottenere giustizia. Tuttavia, né Odile, né Silvana, né Matteo saranno al corrente di tali intenzioni. Inoltre, tutti e tre non riusciranno a collegare i pezzi quando vedranno il volto dei genitori dei due stilisti. Intanto, Adelaide si recherà al Circolo e consegnerà una busta a Rosa, affinché la recapiti a Marcello. Chiara e Rebecca Brugnoli, invece, saranno impegnate nella ricerca dell’abito perfetto da indossare alla Prima della Scala.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha sedotto Odile con l'inganno

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore ha continuato ad avvicinarsi a Odile nel tentativo di sedurla. L’intento di Marchesi è stato svelato grazie alle confidenze con sua sorella Greta: la figlia di Adelaide deve cadere nella trappola di Ettore, che non è innamorato di lei, ma sta soltanto recitando per portare avanti il suo piano di vendetta. Nel frattempo, Adelaide ha lasciato per qualche giorno Milano per concedersi una vacanza e riprendersi dopo la rottura con Marcello. Quest’ultimo, intanto, ha chiesto a Rosa di sposarlo e ha avviato un nuovo business nel settore degli elettrodomestici.