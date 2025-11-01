Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un piccolo incidente per due protagonisti. Nella puntata in onda venerdì 14 novembre alle 16 su Rai 1, Irene e Giorgio Perich si troveranno in imbarazzo a causa di un imprevisto. Intanto, al negozio di moda si terrà un evento dedicato all’amore, mentre le Veneri verranno a sapere da Agata del suo fidanzamento con Mimmo. Ci sarà spazio anche per Odile, che rivelerà a Rosa il piano di Adelaide contro di lei.

Irene racconta alle Veneri che fra lei e Giorgio Perich non può nascere l'amore

Irene continuerà la sua ricerca di un nuovo amore, soprattutto dopo la proposta ricevuta da sua zia Sandra in una lettera.

L’anziana signora, infatti, ha rivelato alla nipote di essere disposta a nominarla erede dei suoi beni, a patto che trovi l’uomo della sua vita. Irene poserà lo sguardo su Giorgio Perich, ma un piccolo incidente creerà non poco imbarazzo tra loro. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono ancora cosa succederà, né se si tratti magari della scoperta, da parte della capo commessa, che Giorgio è in realtà felicemente sposato o fidanzato. Fatto sta che, dopo questa impasse, Irene confiderà alle Veneri che Perich non potrà essere il suo potenziale nuovo compagno. Intanto, al negozio di moda si terrà una serata danzante dedicata all’amore.

Le Veneri scoprono che Agata e Mimmo sono fidanzati

Nel frattempo, le Veneri riceveranno una bella notizia: sarà Agata ad informare le sue colleghe del suo fidanzamento con Mimmo. Intanto, Fulvio sarà soddisfatto del risultato ottenuto con il capo della nuova collezione de Il Paradiso delle signore, al quale ha contribuito anche lui. Ci sarà spazio anche per le vicende di Odile, che si schiererà dalla parte di Rosa dopo aver scoperto il piano di Adelaide contro la giornalista. Odile rivelerà all’amica le intenzioni della contessa, mentre Rosa penserà seriamente di licenziarsi. Tuttavia, Marcello riuscirà a fermare la sua fidanzata e deciderà di affrontare Adelaide.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sandra ha pagato i debiti di Irene

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Sandra si è presentata a Milano per rivedere, dopo tanti anni, sua nipote Irene. Mentre si trovava in sartoria, Sandra è venuta a sapere, grazie ad Agata, dei trascorsi della ragazza, che era stata truffata da Leonardo Crespi. Una volta scoperto l’ingente debito contratto da Irene, si è precipitata nell’ufficio di Marcello per saldare l’intero importo. Prima di lasciare Milano, la zia della capocommessa ha lasciato una lettera alla nipote, facendole un'allettante proposta: sarà l’erede dei suoi beni, a patto che trovi l’uomo della sua vita.