Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una bella notizia che verrà scoperta dalle Veneri. Nella puntata in onda venerdì 14 novembre alle 16 su Rai 1, Agata rivelerà alle sue amiche di essersi fidanzata con Mimmo. Nel frattempo, Odile deciderà di avvertire Rosa del losco piano architettato da sua madre contro di lei. Spazio anche alle vicende della nuova collezione di abiti di Gianlorenzo Botteri, che eccezionalmente si avvarrà della collaborazione di Fulvio.

Agata e Mimmo si fidanzano

Agata sarà al settimo cielo per l’importante svolta sentimentale dell’ultimo periodo: lei e Mimmo si sono fidanzati.

Sarà proprio la giovane Puglisi a rivelare alle Veneri de Il Paradiso delle signore la bella notizia. Le anticipazioni non svelano ancora come reagiranno le ragazze, ma con ogni probabilità saranno felici, vista la stima e l’amicizia che le lega anche a Burgio. Intanto, Fulvio sarà soddisfatto per aver contribuito attivamente alla realizzazione di un capo della collezione natalizia di Gianlorenzo Botteri.

Odile rivela a Rosa il piano di Adelaide

Nel frattempo, Odile preferirà schierarsi con Rosa, pur non approvando la sua relazione con Marcello, che ha causato il mancato matrimonio di sua madre. Tuttavia, Odile vorrà aiutare la sua amica rivelando il losco piano architettato da Adelaide, prima che si verifichino conseguenze terribili.

Rosa, venuta a conoscenza dei dettagli, penserà di lasciare il suo impiego a Il Paradiso delle signore come giornalista della nuova rubrica dedicata alle donne. Marcello, però, fermerà la sua fidanzata prima che sia troppo tardi e cercherà un chiarimento con Adelaide. I due ex fidanzati vivranno così un nuovo faccia a faccia. Ci sarà spazio anche per un piccolo incidente tra Irene e Giorgio Perich, che porterà la capo commessa a capire che l’amico di Fulvio non potrà diventare il suo fidanzato. In serata, inoltre, al negozio di moda si terrà una serata danzante dedicata all’amore.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mimmo ha confessato a Johnny di essere innamorato di Agata

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Mimmo ha stretto amicizia con Johnny, il cugino di Delia.

Il legame tra il poliziotto e il barista è diventato così solido che Burgio ha deciso di ospitare Johnny a casa sua. Tra i due ci sono state alcune confidenze, e Mimmo ha finito per rivelare all’amico di provare dei sentimenti per Agata. Nel frattempo, al negozio di moda è arrivata una nuova ragazza con l’intenzione di diventare una Venere. Irene, non avendo altre candidate da mettere alla prova, ha scelto subito di dare una possibilità a Barbara Musso, che si è dimostrata in gamba fin da subito, riuscendo a soddisfare le clienti.