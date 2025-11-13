Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una nuova conoscenza per una delle protagoniste. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 19 novembre alle 16 su Rai 1, Irene farà la conoscenza di una persona interessante, dopo aver avuto una discussione con una giovane donna altezzosa. Nel frattempo, Marcello vorrà dare una svolta professionale alla sua vita, ma si troverà a corto di soldi. Mimmo, invece, avrà uno scontro con suo padre, che non sarà contento delle sue dimissioni.

Irene ha una discussione fuori da Il Paradiso delle signore

Al centro delle vicende della puntata del 19 novembre ci sarà Irene. La capocommessa del negozio, proprio fuori da Il Paradiso delle signore, si imbatterà in una giovane donna altezzosa, che avrà da ridire sugli abiti esposti nella vetrina principale. Questo episodio favorirà un incontro tra Irene e una persona interessante. Tuttavia, le anticipazioni dell'episodio non chiariscono se sarà la stessa giovane donna a rivelarsi interessante dopo le critiche, oppure se si tratterà di un'altra persona, la cui identità è comunque ancora sconosciuta. Mimmo, invece, proseguirà con il grande cambiamento nella sua vita dopo aver dato le dimissioni al commissariato.

Ha infatti abbandonato la divisa da poliziotto per cercare una nuova direzione professionale, e questa scelta genererà malcontento in suo padre Carmelo, che non appoggerà la decisione del figlio. Tuttavia, al fianco di Mimmo si schiererà Ciro, che questa volta prenderà le difese del ragazzo.

Rosa ha un'idea per aiutare Marcello

Nel frattempo, Marcello si renderà conto che la rottura con Adelaide gli ha portato sì la gioia di un nuovo amore, ma anche conseguenze non di poco conto. Barbieri, che nei giorni precedenti ha lasciato il suo lavoro a Il Paradiso delle signore, vorrà buttarsi in un nuovo settore e vedrà negli elettrodomestici una possibile svolta. Tuttavia, Marcello non avrà più a disposizione l’ingente patrimonio della contessa e si troverà a corto di soldi.

Per avviare una nuova attività, infatti, servirà un capitale importante e chiederà quindi un prestito in banca. L’istituto di credito respingerà la sua richiesta, ma le anticipazioni non svelano se dietro questa decisione negativa ci sia lo zampino di Umberto, che è bene ricordare essere un banchiere. Ci sarà però un colpo di scena quando Rosa informerà il suo fidanzato di avere comunque una soluzione al suo problema.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Agata e Mimmo si sono baciati

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Agata e Mimmo sono tornati a Milano dopo essere stati a Firenze come volontari per aiutare gli alluvionati. Al rientro in città, i due ragazzi si sono avvicinati e si sono baciati, dando il via a una storia d’amore tra loro.

Parallelamente, Irene, alla ricerca di un marito per ereditare il patrimonio di sua zia Sandra, è stata aiutata da Caterina a prendere in considerazione Giorgio Perich come possibile fidanzato. Quest’ultimo, infatti, è arrivato in negozio per aiutare Fulvio a trovare i bottoni adatti per l’abito realizzato da Gianlorenzo Botteri. Giorgio ha conosciuto Irene ed è rimasto affascinato fin da subito dalla capocommessa.