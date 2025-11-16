Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un imprevisto per uno dei protagonisti e una discussione che farà storcere il naso a qualcun altro. Nell'episodio trasmesso mercoledì 26 novembre alle 16 su Rai 1, Mario sarà costretto a dare buca a Caterina a causa di un imprevisto, non presentandosi a Milano come previsto. Nel frattempo, Umberto noterà una conversazione sospetta tra Ettore e Odile, intuendo che tra i due potrebbe esserci qualcosa che va oltre la semplice amicizia. Spinto dal dubbio, deciderà di indagare. Rosa, invece, inizierà un nuovo capitolo della sua vita accanto a Marcello.

Mario ha un imprevisto e non va a trovare Caterina

La relazione tra Mario e Caterina continuerà a distanza: lui vive a Roma, dove lavora in un prestigioso Circolo, mentre lei è impiegata come commessa a Il Paradiso delle signore a Milano. Dopo alcuni giorni senza vedersi, i due fidanzati programmeranno un nuovo incontro nel capoluogo lombardo, fissato per il 26 novembre. Tuttavia, Mario sarà costretto a dare buca a Caterina a causa di impegni lavorativi improrogabili. Le anticipazioni non chiariscono se Oradei dirà la verità o se si tratti solo di una scusa. Caterina, dal canto suo, sarà delusa per non poter rivedere il suo fidanzato, ma Agata le suggerirà comunque di non rinunciare alla cena che aveva organizzato a casa per accogliere Mario.

Umberto indaga sul rapporto fra Ettore e Odile

Umberto assisterà a una discussione tra Ettore e Odile e noterà qualcosa di insolito. Il comportamento dei due colleghi della Galleria Milano Moda lo porterà a sospettare che tra loro possa esserci un legame che va oltre la semplice amicizia o il rapporto professionale. Per questo motivo, Guarnieri deciderà di approfondire la questione e indagare per capire se tra sua figlia e il direttore creativo ci sia del tenero. Intanto, Johnny avrà un problema con il suo furgone, anche se la natura del guasto non è stata specificata dalle anticipazioni. Le commesse de Il Paradiso delle signore si mobiliteranno per aiutare il loro amico. Infine, Rosa sarà pronta a iniziare una nuova vita accanto a Marcello, mentre Cesare si presenterà a sorpresa a casa di Caterina durante la cena organizzata dalla Venere.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha rifiutato Caterina

Negli ultimi episodi de Il Paradiso delle signore, trasmessi su Rai 1, Mario ha fatto ritorno a Milano per trascorrere un fine settimana e approfittarne per conoscere il padre di Caterina. Il giovane Oradei, legato sentimentalmente alla figlia di Fulvio, ha però mostrato un atteggiamento piuttosto distaccato nei confronti della Venere. Quando Caterina ha tentato di avvicinarsi con un bacio, lui si è sottratto inventando una giustificazione sul momento. Durante la sua permanenza, Mario ha avuto l’occasione di incontrare Fulvio e, allo stesso tempo, di rivedere il suo ex compagno Roberto, che non ha esitato a chiedergli chiarimenti sulla nuova storia d’amore.