Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un arrivo a sorpresa a casa di una protagonista. Nell’episodio che andrà in onda giovedì 27 novembre alle 16 su Rai 1, Caterina sarà triste per il mancato arrivo del suo fidanzato Mario. Cesare, quindi, si presenterà inaspettatamente a casa della Venere, mentre Umberto osserverà con attenzione lo strano atteggiamento di sua figlia Odile nei confronti di Ettore. Spazio anche alle vicende di Rosa, ormai decisa a trascorrere la sua vita accanto a Marcello.

Cesare va alla cena organizzata da Caterina

Agata Puglisi aiuterà Caterina a superare una grande delusione causata da Mario Oradei. Il fidanzato della Venere, infatti, le darà buca all’ultimo momento, non presentandosi a Milano e annunciandole di avere problemi lavorativi che lo costringono a rimanere a Roma. Le anticipazioni non chiariscono ancora se, nella puntata del 27 novembre, verrà svelato se Mario abbia mentito alla compagna o se si tratti davvero di un impedimento legato al suo impiego nella capitale. Intanto, Agata spronerà la sua collega a non trascorrere la serata da sola, ma a passare comunque del tempo piacevole, anche senza l’ospite d’eccezione per cui era stata organizzata la cena.

Fatto sta che, per un uomo che non si presenterà, ce ne sarà un altro pronto a sorprendere: Cesare farà visita inaspettata all’appartamento di Caterina. Tuttavia, sembra chiaro che l’interesse del giovane Brugnoli non sia rivolto alla padrona di casa, bensì a Irene, con la quale ha iniziato a frequentarsi da qualche giorno.

Umberto scopre che Ettore e Odile hanno una relazione

Nel frattempo, ci sarà una discussione tra Ettore e Odile che porterà Umberto a intuire che tra sua figlia e lo stilista c’è del tenero. Guarnieri arriverà a questa conclusione dopo aver osservato attentamente i due ragazzi e il loro atteggiamento, non proprio consono a semplici colleghi. Le anticipazioni non chiariscono ancora se Umberto sarà favorevole alla nuova storia d’amore di Odile o se continuerà a nutrire sospetti nei confronti di Ettore.

Johnny, intanto, resterà afflitto dal problema del suo furgoncino, recentemente guastatosi: il pezzo di ricambio necessario è troppo costoso. Le commesse de Il Paradiso delle signore si attiveranno subito per aiutare il ragazzo a risolvere la situazione, ma non è ancora emerso se le Veneri saranno disposte a concedergli un prestito o se troveranno un’altra soluzione. Infine, Rosa sarà pronta a prendere una decisione importante: lasciarsi alle spalle il passato e la convivenza con le amiche, per intraprendere definitivamente la sua vita accanto a Marcello, che pochi giorni prima le ha chiesto di sposarlo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cesare è andato al cinema con Irene

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Irene ha discusso con le colleghe che avevano ironizzato sul suo atteggiamento e sulle attenzioni rivolte a Cesare, poco prima passato in negozio.

La capo commessa si è infastidita e ha risposto bruscamente a Delia, dicendole di non voler tornare a casa con lei. Uscita dal lavoro, Irene si è imbattuta in Cesare, che l’ha sorpresa con un invito al cinema. Inizialmente Cipriani ha fatto un po’ la sostenuta, ma ha accettato di buon grado la proposta di Brugnoli. La coppia si è quindi allontanata a braccetto verso il cinema per assistere a un film di fantascienza: Fahrenheit 451.