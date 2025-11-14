Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una notizia destinata a turbare uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda giovedì 27 novembre alle 16 su Rai 1, Roberto Landi verrà a sapere qualcosa su Mario Oradei che lo sconvolgerà. Nel frattempo, Umberto proverà a convincere Odile a fare da testimonial per la nuova campagna della GMM, mentre le Veneri riceveranno un invito da Marina per partecipare a un evento al Circolo.

Roberto scopre qualcosa di inaspettato su Mario

Roberto verrà a sapere una notizia riguardante il suo ex fidanzato Mario.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono ancora cosa scoprirà Landi su Oradei, né se tale rivelazione riguardi la nuova relazione di quest’ultimo con Caterina Rinaldi. Intanto, Umberto cercherà di convincere Odile a riflettere sulla proposta di Ettore di prestare il suo volto alla campagna pubblicitaria della Galleria Milano Moda.

Roberto assume Johnny come magazziniere

Nel frattempo, Roberto dovrà occuparsi anche del negozio di moda e troverà un nuovo magazziniere. Johnny, infatti, rimasto senza lavoro dopo aver ceduto il suo posto a Mimmo al Gran Caffè Amato, cercherà un impiego stabile, ma nemmeno le Veneri riusciranno ad aiutarlo. Sarà quindi necessario l’intervento di Landi, che avrà la soluzione giusta: assumerà Johnny in prova come magazziniere.

Marina Valli, invece, inviterà le Veneri a una festa che si terrà al Circolo per promuovere il suo film.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario si è fidanzato con Caterina

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Caterina ha svelato alle Veneri di essersi fidanzata con un ragazzo conosciuto a Roma. Quando le commesse del negozio hanno visto la foto del compagno della loro amica, hanno scoperto che si trattava di Mario Oradei. Quest’ultimo si è poi presentato a sorpresa in negozio per rivedere Caterina, ma durante il loro abbraccio è arrivato anche Roberto Landi, il suo ex compagno. I due hanno finto di non conoscersi per non destare sospetti e non hanno lasciato trapelare nulla riguardo ai loro trascorsi.

In seguito all’incontro, Roberto si è sfogato con Marta, alla quale ha rivelato di essere rimasto deluso dalle menzogne che Mario sta raccontando all’ignara Caterina. Intanto, la giovane Rinaldi e Oradei hanno trascorso un fine settimana insieme a Milano, ma fra i due non è accaduto nulla, sollevando qualche perplessità in Agata, che ha trovato strano che non si fossero nemmeno baciati. Roberto, inoltre, ha voluto chiarire la situazione e ha affrontato Mario in cerca di spiegazioni sul suo fidanzamento con una donna, ma Oradei ha replicato all’ex di essere profondamente cambiato.