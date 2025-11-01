Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano l’inizio della vendetta di Adelaide. Nella puntata in onda lunedì 3 novembre alle 16 su Rai 1, la contessa chiederà aiuto a Umberto per farla pagare a Rosa e Marcello. Tuttavia, Guarnieri pretenderà dalla cognata il massimo riserbo sul proprio coinvolgimento nella faccenda. Intanto, Roberto si troverà faccia a faccia con Mario per un chiarimento. Spazio anche alle vicende di Irene, che ripenserà alle parole della zia e rifletterà sulla sua vita sentimentale.

Umberto aiuta Adelaide in gran segreto

Adelaide farà un accorato appello a suo cognato Umberto, chiedendogli un aiuto per dare inizio a una vendetta spietata contro i due amanti, Rosa e Marcello. I due, infatti, si sono innamorati e la loro relazione ha causato l’annullamento del matrimonio della contessa, deciso da Barbieri il giorno prima della cerimonia. Guarnieri non si tirerà indietro di fronte alla richiesta di Adelaide, ma avanzerà una sola condizione: tutto dovrà rimanere segreto, perché nessuno dovrà venire a conoscenza del loro patto. Probabilmente, Umberto non vorrà che sua figlia Marta lo veda ancora coinvolto in affari loschi, per non deluderla dopo le promesse fattele in passato.

Ci sarà anche un faccia a faccia fra Adelaide e Marcello, con quest'ultimo che proverà a giustificare il suo comportamento.

Roberto si confida con Marta e affronta Mario

Nel frattempo, continueranno a essere affrontate le delicate vicende sentimentali di Roberto, che mesi fa era stato lasciato di punto in bianco da Mario, trasferitosi a Roma perché incapace di vivere pienamente il loro amore segreto. Dopo aver rivisto Mario a Il Paradiso delle signore e scoperto che è fidanzato con Caterina, Landi confiderà nuovamente a Marta i suoi tormenti, parlandole apertamente delle difficoltà vissute da chi è costretto a nascondere la propria natura e a intrappolarsi in matrimoni o relazioni di comodo. In seguito, Roberto si troverà faccia a faccia con Mario, al quale chiederà un chiarimento sulla sua situazione e sul fidanzamento di facciata con Caterina.

Per Irene, invece, sarà il momento di riflettere sulle parole che sua zia Sandra le ha scritto nella lettera lasciata nella borsetta, e parlerà con Delia dei suoi dubbi sentimentali. Odile, ormai consapevole del legame tra Rosa e Marcello, cercherà di fare confessare la sua amica, senza farle capire di essere già al corrente della situazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha sorpreso Rosa e Marcello insieme

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Adelaide si è introdotta a casa di Marcello con un mazzo di chiavi in suo possesso e ha sorpreso il suo ex fidanzato insieme a Rosa. La contessa è andata su tutte le furie, annunciando ai due ragazzi di volersi vendicare per quanto accaduto alle sue spalle. Intanto, la zia di Irene, Sandra, ha saldato tutti i debiti della nipote, lasciandole una lettera in cui le ha annunciato di volerla come erede dei suoi beni, a patto che riesca a trovare l’amore.