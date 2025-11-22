Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un piano rischioso architettato da due protagonisti. Nell’episodio in onda giovedì 4 dicembre alle 16 su Rai 1, Ettore e Greta escogiteranno un modo per entrare in possesso della fotografia che ha Matteo. Nel frattempo, Irene accetterà l’invito di Cesare, mentre Adelaide farà una richiesta a Marcello che sembrerà un’imposizione.

Ettore e Greta devono impossessarsi della foto che ha Matteo

Un alone di mistero si nasconderà dietro uno scatto che Matteo Portelli ha fra le mani. Il ragioniere de Il Paradiso delle signore infatti qualche giorno prima ha ricevuto da sua madre Silvana una fotografia che ritrae Ettore e Greta da bambini insieme ai loro genitori.

Tale scatto è stato mostrato a Odile, che poi lo ha dato a Ettore. Tuttavia, i fratelli Marchesi saranno al corrente che esiste un’altra foto sempre nelle mani di Matteo. Pertanto, Ettore e Greta escogiteranno un piano rischioso per rubare lo scatto.

Odile confessa ad Adelaide la verità sulle nozze di Marcello e Rosa

Nel frattempo, Odile avrà una discussione in famiglia sul da farsi: mentre Umberto e sua figlia Marta vorranno nascondere ad Adelaide le imminenti nozze di Marcello e Rosa, Odile vorrà essere sincera con sua madre. Noncurante dell’opinione di Guarnieri e di sua cugina, Odile rivelerà ad Adelaide che il suo ex fidanzato si sposerà a breve con la giornalista. La contessa, venuta a sapere la verità, si recherà da Marcello per fargli una richiesta che avrà il tono di un ordine.

Per Irene, invece, arriverà un invito galante da parte di Cesare, che le chiederà di accompagnarlo alla Prima della Scala. La signorina Cipriani avrà bisogno di un favore da Concetta. Johnny, invece, regalerà a Irene il libretto del Nabucco.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha accettato di sposare Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Rosa ha accettato la proposta di matrimonio di Marcello, rimanendo particolarmente sorpresa dalla dichiarazione inaspettata. Nel frattempo, Ettore ha baciato per la seconda volta Odile, mentre Agata e Mimmo si sono fidanzati. Quest’ultimo ha lasciato il suo impiego nella polizia e si è messo alla ricerca di un nuovo lavoro, incontrando qualche difficoltà.

Tuttavia, ci sono stati dei colpi di scena inaspettati per il giovane Burgio: Johnny ha saputo che il suo amico era in difficoltà e ha deciso di lasciare il suo posto da barista. Ciro ha quindi offerto a suo genero la possibilità di prendere il posto del cugino di Delia, facendolo diventare a tutti gli effetti un dipendente del Gran Caffè Amato. Spazio anche alle vicende di Enrico, che si è sottratto all’ennesimo ricatto di Di Meo e si è licenziato.