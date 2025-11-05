Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un momento complicato per uno dei protagonisti. Nell’episodio che verrà trasmesso venerdì 7 novembre alle ore 16 su Rai 1, Enrico prenderà una decisione azzardata che porterà a terribili conseguenze. Il dottor Proietti tornerà in sala operatoria, mettendo così a rischio la vita di un paziente. L’intervento chirurgico andrà male e, in seguito, Enrico sarà costretto a raccontare tutto a Marta. Intanto, Marcello rassegnerà le sue dimissioni e informerà le Veneri della sua decisione.

Enrico opera un paziente, pensando di essere guarito

Enrico commetterà una leggerezza: forte del fatto di essersi sottoposto a più cicli di elettrostimolazione del previsto, riterrà erroneamente di essere guarito. In realtà le cose non staranno affatto così, ma il dottor Proietti, convinto del contrario, tornerà in sala operatoria per sottoporre un paziente a un intervento. Le anticipazioni chiariscono che l’operazione andrà malissimo, mettendo seriamente a rischio la vita della persona sotto i ferri. Dopo questa grave negligenza, Enrico sarà costretto a trovare il coraggio di raccontare tutta la verità a Marta, informandola non solo dell’errore commesso in clinica, ma anche del problema alla mano che lo affligge dal mese di maggio.

Marcello dà le dimissioni

Nel frattempo, Agata prenderà la decisione coraggiosa di lasciare Milano per andare a Firenze come volontaria ad aiutare gli alluvionati. Ciro e Concetta saranno orgogliosi della loro figlia, che non sarà sola nel suo viaggio: insieme a lei partiranno anche Johnny e Mimmo. Ci sarà spazio anche per la vendetta ordita dalla contessa ai danni di Marcello e Rosa. Adelaide continuerà a scagliarsi contro il suo ex fidanzato e la sua rivale in amore, mentre in redazione si cercherà di capire come fronteggiare i nuovi attacchi. Inaspettatamente, Tancredi volterà le spalle a sua zia per schierarsi con Roberto, deciso ad aiutare Barbieri e Rosa.

Tuttavia, Marcello rassegnerà le dimissioni e informerà le commesse de Il Paradiso delle Signore.

Queste ultime, intanto, potranno contare sul contributo di una nuova collega che supererà il periodo di prova e diventerà una Venere: si tratta di Barbara Musso.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Adelaide ha chiesto a Roberto di licenziare Rosa e Marcello

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore, andati in onda su Rai 1, Adelaide è rimasta sconvolta dopo aver scoperto la relazione tra Rosa e Marcello, meditando vendetta. La contessa si è quindi presentata in negozio per chiedere a Roberto l’immediato licenziamento del direttore e della giornalista.

Intanto, Rosa ha confidato a Mirella la sua storia con Barbieri, ritenendo ormai necessario raccontare anche alle altre Veneri questa importante svolta sentimentale. Spazio anche alle vicende di Irene, che ha ricevuto un’allettante proposta da sua zia Sandra: nominarla erede dei suoi beni, a patto che si sposi.