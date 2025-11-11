Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano nuovi intrighi da parte di uno dei protagonisti nei confronti dei suoi nemici. Nelle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 novembre alle ore 16 su Rai 1, Ettore proseguirà col proprio piano di vendetta, concentrandosi sulla campagna pubblicitaria della Galleria Milano Moda. Nel frattempo, Enrico sarà sul punto di rassegnare le dimissioni e dovrà confessare ad Anita tutta la verità.

Intanto Rosa e Marcello avranno una discussione a causa dell’aiuto che la giornalista chiederà a Tancredi.

Ettore prosegue il suo piano alla Galleria Milano Moda

Ettore organizzerà un servizio fotografico insieme a Odile, ma il lavoro dei due colleghi della Galleria Milano Moda prenderà una piega diversa rispetto a quanto previsto. Le anticipazioni non svelano ancora cosa accadrà. Intanto, Ettore proseguirà con il suo piano di vendetta e farà una proposta insolita per la nuova campagna pubblicitaria del negozio. A Il Paradiso delle signore, nel frattempo, si terrà una riunione per scegliere la nuova testimonial della rubrica dedicata alle donne. In questa decisione interverrà Tancredi di Sant’Erasmo, che proporrà il nome di Chiara Brugnoli, una violoncellista emergente.

Enrico deve rivelare ad Anita di essersi licenziato

Nel frattempo, Enrico si appresterà a lasciare la clinica e sarà pronto a rivelare tutta la verità ad Anita. Nel frattempo, per il dottor Proietti si profilerà una nuova opportunità lavorativa grazie a una telefonata del medico sociale dell’Inter. Enrico scoprirà così che un giocatore della squadra calcistica milanese ha avuto un malore e sarà necessario un suo consulto medico. Questo episodio darà luogo a un incontro speciale per Enrico, di cui però non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Marcello e Rosa, che affronteranno i primi problemi di coppia a causa di un litigio scatenato indirettamente da Tancredi.

Barbieri, infatti, desidera entrare nel settore degli elettrodomestici, ma non dispone dei fondi necessari e si vedrà rifiutare anche un prestito dalla banca. Rosa, allora, deciderà di chiedere aiuto di nascosto a Tancredi e, quando Marcello lo scoprirà, tra i due fidanzati nascerà una discussione. Tuttavia, alla fine Barbieri sceglierà di accettare l’aiuto del suo rivale.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha suggerito ad Adelaide di cambiare look

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore si è recato a Villa Guarnieri insieme a sua sorella Greta per mostrare ad Adelaide alcuni abiti pensati per la serata al Circolo. La contessa, inizialmente titubante, si è lasciata convincere dai fratelli Marchesi a indossare dei pantaloni e, grazie al suggerimento di Ettore, ha stravolto la sua acconciatura optando per un taglio corto. Nel frattempo, Enrico ha confessato la verità a Marta, mentre lei ha confidato a suo padre tutti i problemi del suo compagno: dal problema alla mano al ricatto subito da parte del professor Di Meo.