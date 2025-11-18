Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un alone di mistero che continuerà ad avvolgere Ettore e Greta. Nelle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 novembre alle 16 su Rai 1, i fratelli Marchesi porteranno avanti il loro piano di vendetta, ma saranno osservati con sospetto da Umberto che, fin dall’inizio, non si è fidato di loro. Ci sarà spazio anche per un incontro interessante che Greta avrà al Circolo: la stilista, però, non saprà che la persona che si troverà di fronte in realtà la conosce già.

Umberto guarda con sospetto Ettore e Odile

Ettore organizzerà una campagna pubblicitaria per la Galleria Milano Moda, ma un imprevisto cambierà le carte in tavola. Durante il servizio, infatti, non tutto andrà come previsto. Mentre il direttore creativo sarà abile e rapido nel trovare soluzioni, Odile resterà spiazzata e insoddisfatta. Fra i due colleghi nascerà una discussione che verrà osservata da Umberto, il quale noterà che i toni e i modi utilizzati non saranno soltanto quelli tipici di un confronto professionale. Guarnieri, infatti, ipotizzerà che tra Ettore e sua figlia possa esserci qualcosa che va ben oltre una semplice amicizia o un rapporto di lavoro.

Umberto continua ad avere dubbi su Ettore e Greta

Nel frattempo, Umberto, oltre a dubitare dello strano rapporto che Ettore ha con Odile, continuerà a nutrire sospetti anche su Greta. In realtà, Guarnieri non ha mai smesso di essere titubante riguardo all’arrivo quasi simultaneo di Ettore e Greta. È bene ricordare, inoltre, che quest’ultima si è presentata a Milano con un abito da sposa proprio quando quello di Adelaide si è rovinato a causa di un misterioso allagamento. Intanto, la sorella di Ettore farà un incontro interessante al Circolo, ma suo malgrado non saprà che la persona a lei sconosciuta in realtà la conosce già da tempo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico è tornato alla clinica di Di Meo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Enrico ha rassegnato le dimissioni e ha lasciato la clinica del professor Di Meo, non volendo accettare di vivere sotto il ricatto del suo datore di lavoro. Il dottor Proietti è poi tornato alla clinica per recuperare i suoi effetti personali. Una volta rientrato a Villa Guarnieri, ha ricevuto tutto il sostegno necessario da Marta, che gli è stata accanto negli ultimi giorni. Anche Anita ha accettato la decisione del padre, venendo a sapere direttamente da lui sia la notizia sia il problema alla mano che lo affligge da mesi. Intanto, Umberto è rimasto sempre al fianco di Adelaide, supportandola pur senza approvare del tutto il suo piano di vendetta contro Rosa e Marcello.

La contessa è riuscita inoltre a ottenere da Anselmo Conaro un’informazione interessante sul passato da insegnante di Rosa: la donna era stata denunciata dai genitori di una minorenne. Spazio anche alle vicende di Mimmo, che ha dato una svolta alla sua vita professionale e sentimentale: ha deciso di lasciare il suo lavoro al commissariato di polizia e si è fidanzato con Agata Puglisi.