Variazione di palinsesto in arrivo per Il Paradiso delle signore 10 a partire dal prossimo lunedì 1° dicembre 2025.

L'appuntamento con la soap opera pomeridiana che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina non andrà più in onda dalle 16:00 in poi, così come è accaduto fino a questo momento, bensì slitterà dopo la messa in onda dell'edizione pomeridiana del Tg1, che sarà anticipata al termine del talk show La volta buona.

Variazione palinsesto Il Paradiso delle signore dal 1° dicembre: cambia l'orario di partenza

Il palinsesto pomeridiano di Rai 1, così come quello del primo pomeriggio di Canale 5, subirà delle modifiche a partire da lunedì 1° dicembre.

Le variazioni, in casa Rai, interesseranno in primis l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10, la soap opera italiana che quest'anno sta vivendo un momento difficile dal punto di vista Auditel, complice la concorrenza agguerrita de La forza di una donna, la serie turca di Canale 5 che sta registrando ascolti sempre più elevati.

Per evitare lo scontro diretto con la serie turca Mediaset, i vertici della tv di Stato hanno scelto di posticipare la partenza della soap opera con Vanessa Gravina, rendendo ufficiale l'esperimento testato qualche settimana fa, facendo slittare la puntata dopo l'edizione pomeridiana del Tg1.

La serie tv Il Paradiso delle signore in onda dopo il Tg1 del pomeriggio da lunedì

Dal prossimo 1° dicembre e per le successive settimane di programmazione, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore andranno in onda intorno alle 16:15 circa, subito dopo il Tg1 e la rubrica del meteo.

La soap opera andrà poi avanti fino alle 17:05, sfidando così il daytime di Amici 24 e i primi minuti del talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi, per poi dare la linea all'appuntamento con Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano che dal prossimo lunedì dovrà sfidare la soap La forza di una donna nella fascia oraria che va dalle 18:10 alle 18:45 circa.

Ascolti in calo per la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1

Una scelta dettata dall'esigenza di far crescere gli ascolti della soap opera italiana di Rai 1 che, in questi primi mesi di programmazione, si è assestata sulla soglia di 1,4 milioni di spettatori al giorno pari a uno share del 17%.

Numeri in calo rispetto a quelli delle stagioni precedenti, quando la serie con Vanessa Gravina riusciva a conquistare una media di oltre 1,6 milioni di spettatori già durante la stagione autunnale, arrivando a sfiorare il 20% di share, con picchi di oltre il 22% durante la messa in onda, tanto da chiudere la stagione con il record del 23% di share e ben 2 milioni di spettatori.