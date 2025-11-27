Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un duro colpo per i fratelli Marchesi e un regalo inaspettato per una delle protagoniste. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre alle 16 su Rai 1, Silvana verrà a conoscenza delle origini di Ettore e Greta, incontrando i loro genitori. La signora Portelli, infatti, consegnerà a Matteo una fotografia della famiglia Marchesi. Intanto, Irene accetterà l’invito di Cesare per assistere alla prima della Scala e, per l’occasione, Johnny le regalerà il libretto del Nabucco.

Odile e Matteo vedono la foto della famiglia Marchesi

Silvana consegnerà a Matteo una fotografia raffigurante la famiglia Marchesi al completo: Ettore, Greta e i loro genitori. Questa mossa della signora Portelli farà tremare di paura i due fratelli, poiché nello scatto compaiono la madre e il padre e qualcuno potrebbe riconoscerli. È bene ricordare che i due stilisti vogliono vendicarsi di Adelaide e Umberto e, di conseguenza, uno dei due o entrambi potrebbero essere smascherati. Per il momento, nessuno dei due vedrà la foto, ma Matteo ne consegnerà una copia a Odile, che la mostrerà a Ettore. Quest’ultimo e sua sorella faranno sparire lo scatto, ma quando scopriranno che ne esiste un’altra copia, elaboreranno un piano rischioso per sottrarla a Portelli.

Johnny fa un regalo a Irene

Nel frattempo, Irene continuerà a essere divisa tra Cesare e Johnny, come già mostrato negli episodi andati in onda su Rai 1. È stata infatti Barbara a far notare alla capo commessa la sua forte attrazione per entrambi i corteggiatori. Ci sarà una doppia sorpresa per Irene: da un lato riceverà un invito galante da Cesare per assistere alla Prima della Scala, dall’altro Johnny le regalerà il libretto del Nabucco. Intanto, proseguiranno anche le vicende di Adelaide, che rientrerà a Milano e verrà a sapere dell’imminente matrimonio di Rosa e Marcello. La notizia turberà profondamente la contessa, spingendola a compiere un gesto estremo. Le anticipazioni, però, non rivelano ancora nel dettaglio quale sarà la sua decisione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario è rimasto a Roma

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Mario ha informato Caterina del suo arrivo a Milano. La Venere, al settimo cielo per il ritorno del fidanzato, ha organizzato una cena a casa sua per accoglierlo. Tuttavia, all’ultimo momento, Oradei ha comunicato a Caterina di non riuscire a partire a causa di un impegno lavorativo improrogabile, rimanendo quindi a Roma. Intanto, Agata ha spronato la sua amica a organizzare comunque la cena, alla quale, oltre alle commesse, hanno partecipato anche Mimmo, Johnny e Cesare.