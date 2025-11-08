Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, che saranno trasmessi nella settimana che va dal 17 al 21 novembre, rivelano che Marcello si ritroverà in gravi difficoltà dal punto di vista economico dopo la fine della relazione con la contessa Adelaide e, per intraprendere un nuovo business, avrà bisogno di soldi.

La banca, però, gli negherà il prestito e, a quel punto, Rosa deciderà di intervenire in prima persona, finendo, però, per ingannare il fidanzato.

Intanto, Fulvio si mostrerà preoccupato per la relazione a distanza tra sua figlia Caterina e il giovane Mario, ignaro dei segreti che nasconde il ragazzo.

Marcello chiede un prestito: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 novembre

Per Marcello arriverà il momento di rialzarsi in piedi dopo la fine della sua relazione con Adelaide, che gli ha causato un bel po' di problemi dal punto di vista professionale.

Barbieri deciderà di rimettersi in gioco nel settore degli elettrodomestici industriali ma, per farlo, avrà bisogno di una ingente somma di denaro che possa permettergli di far partire al meglio la sua nuova attività.

Così deciderà di rivolgersi alla banca, nella speranza di poter riuscire a ottenere la somma di denaro richiesta, ma l'operazione non andrà a buon fine.

Rosa, appresa la triste notizia, deciderà di intervenire all'insaputa del suo fidanzato, rivolgendosi a Tancredi.

Rosa inganna il fidanzato, Fulvio preoccupato per la relazione tra la figlia Caterina e Mario

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che la giornalista chiederà a Tancredi di poter smuovere le sue conoscenze per fare in modo che Marcello ottenga quel prestito, finendo per ingannarlo: la reazione dell'ex di Adelaide, quando apprenderà la verità, non sarà delle migliori.

Intanto, Fulvio, seppur felice del fatto che sua figlia abbia conosciuto un ragazzo perbene come Mario, si mostrerà preoccupato dal fatto che la distanza tra i due possa mettere a dura prova questa storia d'amore, del tutto ignaro dei segreti che nasconde il ragazzo.

Mimmo, invece, si renderà conto di non voler più svolgere il mestiere di poliziotto e comunicherà ai familiari di essere intenzionato a lasciare il corpo di Polizia al più presto.

Una decisione del tutto inaspettata, dato che il ragazzo fino a questo momento sembrava essere entusiasta del suo impegno professionale con le forze dell'Ordine, ma questa non era la realtà dei fatti: Mimmo ha solo saputo mascherare bene tutto, per evitare di dare sofferenze ai suoi genitori, fino a rendersi conto che in questo modo stava mettendo in secondo piano la sua felicità.

Mario e Roberto vennero beccati in teneri atteggiamenti al Circolo

Negli episodi precedenti della soap, Roberto e Mario avevano provato a vivere in segreto la loro storia d'amore, cercando di non farsi scoprire da nessuno.

Eppure alcune effusioni della coppia vennero beccate da un cliente all'interno del Circolo, il quale informò subito la contessa Adelaide con una lettera anonima, tanto da convincere Mario a lasciare il suo incarico professionale per trasferirsi a Roma.

Una scelta che mise fine alla storia d'amore con Roberto Landi, costretto ad accettare la decisione del suo fidanzato seppur a malincuore e con grande tristezza, dopo che aveva iniziato a credere in un futuro roseo al fianco di Mario.

Roberto aveva sofferto per il suo ex Mario

Le prime puntate della decima stagione sono state decisamente complicate per Roberto: al termine dell'estate, si è reso conto di essere ancora profondamente innamorato di Mario e di non essere riuscito a dimenticarlo del tutto.

Landi ebbe modo di confessare i suoi turbamenti all'amica Marta Guarnieri, l'unica persona a conoscenza della sua omosessualità, svelandole di essere in crisi perché sospettava di non riuscire più a trovare una persona dolce e passionale come era stato Mario con lui durante il periodo in cui erano stati assieme.

Il colpo di scena finale è arrivato nel momento in cui Landi ha scoperto che la giovane Caterina Rinaldi avesse intrapreso una relazione proprio con Mario: una scoperta che lo lasciò profondamente turbato e senza parole, tanto da decidere di vederci chiaro.