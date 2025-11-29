Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un furto nel negozio. Nella puntata che andrà in onda venerdì 12 dicembre alle ore 16 su Rai 1, Matteo troverà nel suo ufficio una pochette che non gli appartiene e capirà così che qualcuno è entrato di proposito per rubare la fotografia della famiglia Marchesi. Nel frattempo, Fulvio sarà sconvolto dopo aver appreso che Mario vuole sposare Caterina. Delia, invece, si impegnerà ad aiutare Irene con Cesare, mentre Marcello e Rosa decideranno di rimandare le loro nozze.

Matteo scopre che qualcuno ha rubato di proposito la foto della famiglia Marchesi

Matteo troverà nel suo ufficio una pochette che non gli appartiene. Questo indizio lo porterà a una scoperta inquietante che susciterà in lui grande preoccupazione: qualcuno è entrato intenzionalmente nel suo ufficio. Ma non sarà tutto: l'accessorio, dimenticato forse per fretta o per non essere scoperti, appartiene proprio alla persona che ha rubato di proposito la fotografia della famiglia Marchesi, ancora in suo possesso. Le anticipazioni della puntata conclusiva settimanale de Il Paradiso delle signore non rivelano se Matteo riuscirà a scoprire a chi appartenga la pochette e se deciderà di indagare per fare luce sulla vicenda o se, invece, ne parlerà con Odile.

Marcello e Rosa rimandano le nozze per colpa di Adelaide

Nel frattempo, la situazione si farà sempre più tesa dopo che Adelaide, almeno apparentemente, ha tentato di togliersi la vita. Marcello sarà molto preoccupato per la sua ex e, di conseguenza, le nozze con Rosa passeranno in secondo piano: i due fidanzati decideranno infatti di rimandare il loro matrimonio. Venuta a sapere della notizia, Adelaide convocherà Rosa a Villa Guarnieri. Ci sarà un colpo di scena inaspettato quando la contessa si mostrerà stranamente accogliente con la giornalista. Successivamente verrà alla luce una verità destinata a lasciare di stucco i telespettatori: Adelaide non ha realmente tentato il suicidio, ma ha inscenato tutto.

Il piano della contessa avrà raggiunto il suo obiettivo, riuscendo con l'inganno a far rimandare le nozze del suo ex compagno. A proposito di matrimoni, Fulvio sarà sconvolto dopo aver saputo che Mario vuole sposare sua figlia Caterina e troverà conforto nei coniugi Puglisi, ai quali confiderà i suoi timori. Spazio anche alle vicende di Delia, che si impegnerà ad aiutare Irene con Cesare.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Matteo ha scoperto che sua madre conosce Greta

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Matteo ha accompagnato sua madre alla festa per la presentazione del film di Marina Valli, organizzata al Circolo. Durante l'evento esclusivo, Silvana ha incontrato Greta, riconoscendola e rivolgendole una domanda diretta: le ha chiesto se fosse mai stata a Crema.

La stilista, colta di sorpresa, ha risposto di non esserci mai stata, sostenendo di aver sempre vissuto a Londra. Tuttavia, Greta è corsa subito dopo dal fratello Ettore, sconvolta, per rivelargli che la madre di Portelli l'aveva già vista in passato. I due fratelli hanno così iniziato a temere di essere riconosciuti e che il loro piano di vendetta contro Umberto e Adelaide possa andare in frantumi.