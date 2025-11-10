Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero vedere Rosa e Marcello sempre più protagonisti della scena, complice il desiderio di vivere la loro storia d'amore alla luce del sole e senza subire interferenze.

I due si ritroverebbero a vivere dei momenti di intensa passione, fino a quando la giornalista potrebbe scoprire di essere incinta del suo primo figlio.

Una notizia che verrebbe presto scoperta anche dalla contessa Adelaide che, seppur a malincuore, si è trovata costretta ad accettare la fine della relazione con Marcello, dopo il sogno d'amore che avevano vissuto insieme.

Marcello e Rosa sempre più innamorati nei prossimi episodi de Il Paradiso 10

Marcello e Rosa, nel corso degli episodi che andranno in onda nella seconda metà di novembre, saranno sempre più proiettati sulla loro storia d'amore.

I due non avranno alcuna intenzione di lasciarsi scalfire dai colpi bassi della contessa Adelaide che, nel frattempo, organizzerà la sua vendetta ai danni della giornalista, speranzosa di poter scoprire dei dettagli importanti sul suo passato, tali da metterla nei guai.

Nel frattempo, Barbieri proverà a chiedere un prestito per intraprendere un nuovo percorso professionale nel settore degli elettrodomestici industriali.

Adelaide scopre che Rosa è incinta: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Con il passare degli episodi de Il Paradiso delle signore 10, però, non è escluso che Marcello e Rosa possano coronare un altro importante sogno d'amore: diventare genitori per la prima volta.

La giornalista, in seguito a dei lievi malori improvvisi, si sottoporrebbe a degli accertamenti medici, scoprendo di essere in attesa del suo primo bambino.

Rosa, emozionata e al tempo stesso incredula, correrebbe subito da Marcello per dargli la lieta novella, rendendolo l'uomo più felice del mondo.

Ben presto la notizia si diffonderebbe tra il Paradiso, il Circolo e la Galleria Milano Moda, al punto che la stessa Adelaide verrebbe a sapere della gravidanza e non farebbe certo i salti di gioia per il suo ex Marcello, ancora provata dalla fine della loro storia d'amore e dal naufragio del loro matrimonio.

Marcello aveva rinunciato alle nozze con la contessa Adelaide

Negli episodi precedenti della soap opera, Marcello ha annullato in fretta e furia le nozze con Adelaide, a pochi giorni dal fatidico sì.

Il ragazzo si è reso conto di non poter giurare il falso di fronte a Dio e, capendo di non essere realmente innamorato della contessa, ha preferito fare un passo indietro, finendo però per causarle un grande dispiacere.