Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero vedere Marcello e Rosa al centro dell'attenzione. I due saranno pronti a vivere la loro storia d'amore alla luce del giorno ma, in realtà, dovranno fare i conti anche con i colpi bassi della contessa Adelaide che non avrà intenzione di fare passi indietro.

E proprio l'indagine di Adelaide potrebbe portare a galla delle verità scomode su Rosa, al punto da far scoprire a Marcello che la giornalista nasconderebbe dei segreti sul suo passato.

Marcello e Rosa felici e innamorati nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10

Marcello e Rosa non avranno più intenzione di nascondersi e, nel corso dei prossimi episodi della soap, saranno pronti a viversi intensamente la loro storia d'amore.

I due ufficializzeranno il loro rapporto e, intanto, scateneranno la furia della contessa Adelaide, la quale deciderà di rivolgersi a una persona del suo passato per iniziare una indagine sul conto di Rosa.

Lo scopo sarà quello di scavare nel passato della giovane giornalista che ha conquistato il cuore di Barbieri, al punto da fargli mandare all'aria le imminenti nozze con la contessa, annunciate in pompa magna sui giornali.

Marcello apprende che Rosa nasconde dei segreti: ipotesi nuove trame de Il Paradiso delle signore

Il piano della contessa potrebbe ottenere gli effetti sperati: non si esclude che nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10, le indagini di Adelaide possano portare a galla delle verità scomode su Rosa.

La contessa riuscirebbe a scoprire dei segreti legati al passato della giornalista e, a quel punto, non perderebbe occasione per far sì che Marcello apprenda la verità.

Barbieri, quindi, si ritroverebbe a fare i conti con delle amare scoperte sul conto della giornalista al punto da mettere in discussione il rapporto che hanno costruito fino a questo momento.

Ascolti in crescita per Il Paradiso delle signore 10 nel pomeriggio di Rai 1

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso dei prossimi episodi della soap opera, le puntate di ottobre della soap hanno registrato una media di circa il 17% di share complessivo con 1,4 milioni di spettatori e punte che hanno raggiunto già il 19%.

Dati in rialzo rispetto a quelli registrati da Il Paradiso delle signore a settembre, quando la media era stata del 15,50% con circa 1,2 milioni di spettatori al giorno.

Le nuove puntate, anche quest'anno, sono confermate fino a maggio 2026 quando poi comincerà la consueta pausa estiva, dopodiché bisognerà capire quale sarà la decisione della Rai in merito alla messa in onda di un'eventuale undicesima stagione della soap opera nel daytime pomeridiano di Rai 1.