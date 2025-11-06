Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste tra l'autunno e l'inverno su Rai 1, la contessa Adelaide potrebbe scoprire che sua figlia Odile ha scelto di allearsi in gran segreto con Rosa Camilli.
Dopo che la dark lady della soap interpretata da Vanessa Gravina intraprenderà la sua guerra nei confronti della giornalista, non è escluso che Odile possa decidere di andarle incontro, tanto da assumerla all'interno della Galleria Milano Moda per curare la comunicazione del negozio che gestisce.
Adelaide sul piede di guerra: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10
Le anticipazioni di novembre della soap rivelano che Adelaide non avrà intenzione di fare sconti alla sua nemica giurata Rosa Camilli.
Lo scopo della contessa sarà quello di mettere alle stretta la ragazza, rovinandole la vita dal punto di vista professionale.
Per tale motivo cercherà di fare il possibile per costringerla a dimettersi dal suo incarico professionale all'interno del team del Paradiso Donna.
Odile, scoperto il piano della mamma, metterà al corrente Rosa tradendo la fiducia di Adelaide tanto da convincere la ragazza a valutare la possibilità di rassegnare le sue dimissioni e iniziare a lavorare altrove.
Odile si allea con Rosa: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore 10
Con le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10, non è escluso che Rosa possa decidere per davvero di dimettersi dal suo incarico e ritrovarsi così di punto in bianco senza lavoro.
A quel punto entrerebbe in gioco Odile che, sebbene amareggiata dal modo in cui Rosa si è comportata con lei, tenendola all'oscuro della sua cotta per Marcello nonostante il loro legame di amicizia speciale, deciderebbe di aiutarla.
La figlia di Adelaide arriverebbe così ad allearsi proprio con Rosa Camilli, proponendole di entrare a far parte del team della Galleria Milano Moda, nelle vesti di responsabile della comunicazione del negozio.
Un'alleanza che lascerebbe senza parole Adelaide, delusa dal comportamento della figlia ma costretta a tacere per quel segreto che ancora non le ha svelato, legato al nome del suo vero padre.
La soap di Rai 1 perde la sfida degli ascolti contro La forza di una donna su Canale 5
In attesa di scoprire tutti i risvolti di questa vicenda, la soap opera continua a viaggiare su una media complessiva del 18% di share nella fascia pomeridiana di Rai 1.
Numeri positivi che, tuttavia, non permettono alla serie con Vanessa Gravina di vincere la gara ascolti contro la soap turca La forza di una donna, seguita da una platea di circa 2 milioni di spettatori fissi al giorno, con uno share compreso tra il 22 e il 25% su Canale 5.