Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda nel corso delle prossime settimane su Rai 1, non è escluso che Adelaide possa ricevere un'altra batosta dopo quella legata alla fine della sua storia d'amore con Marcello Barbieri.

Questa volta, però, il dramma potrebbe essere legato alle condizioni di salute della contessa, la quale potrebbe apprendere di avere una grave malattia che la porterebbe a sottoporsi a nuovi intensi cicli di cure per cercare di evitare il peggio.

Adelaide pronta a ripartire dopo la fine della storia d'amore con Marcello

Nelle prossime puntate della soap, Adelaide si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita e a voltare pagina dopo l'addio con Marcello, che le ha causato una grande sofferenza dal punto di vista personale e sentimentale.

Marcello si dirà pronto a voltare pagina in ambito professionale, anche se la contessa non mollerà la presa nei confronti della giornalista Rosa Camilli e si dirà pronta a indagare con tutte le sue forze sul passato della ragazza per cercare di portare a galla possibili segreti e retroscena legati al suo passato.

Adelaide scopre di avere una grave malattia: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Con il passare degli episodi di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore, però, non è escluso che Adelaide possa ricevere l'ennesima batosta e questa volta non per problemi di natura sentimentale.

Il sospetto è che Adelaide possa scoprire di avere una grave malattia ancora una volta legata al cuore, che la costringerebbe a sottoporsi a un nuovo ciclo di cure particolarmente complesse.

Una notizia inaspettata per la contessa che, di punto in bianco, si ritroverebbe a ripensare alla sua vita e al suo futuro, accettando di eseguire le nuove cure in America, dove era già stata in passato.

Questa volta al suo fianco non ci sarebbe Marcello Barbieri, ma il commendatore Umberto Guarnieri, intenzionato a supportarla per permetterle di superare al meglio questo momento di grande difficoltà e spavento.

Record di ascolti per Il Paradiso delle signore 10 in daytime

In attesa di scoprire tutti i futuri colpi di scena de Il Paradiso delle signore 10, la puntata trasmessa ieri 11 novembre ha registrato il record di questa stagione.

La soap ha ottenuto una media di quasi 1,7 milioni di spettatori, sfiorando la soglia del 20% di share con punte che hanno raggiunto anche il 23%, tenendo testa agli ascolti del pomeriggio di Canale 5 con La forza di una donna e Amici 25.