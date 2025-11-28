Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un avvicinamento inaspettato e potenzialmente pericoloso per uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda giovedì 11 dicembre alle 16 su Rai 1, Umberto si avvicinerà a Greta, mostrandosi più disponibile nei suoi confronti. Nel frattempo, Odile e Marta saranno in ansia per Adelaide, mentre Rosa e Marcello decideranno di rimandare le nozze. Ci sarà spazio anche per Fulvio, che rimarrà sorpreso quando Mario rivelerà di avere intenzione di volere sposare Caterina.

Umberto è più disponibile con Greta

Il piano dei fratelli Marchesi contro la contessa e suo cognato continuerà a svilupparsi, facendo registrare un ulteriore passo avanti. Greta, che nei giorni precedenti aveva tentato un avvicinamento venendo respinta, assisterà invece a una svolta inaspettata: Umberto si mostrerà più disponibile nei suoi confronti. Nel frattempo, Marta e Odile saranno in pena per Adelaide, che di recente ha tentato di togliersi la vita. Marcello, invece, vivrà questa situazione con grande tormento, sentendosi terribilmente in colpa per l’estremo gesto compiuto dalla sua ex compagna.

Mario chiede scusa a Fulvio

Nel frattempo, Mario Oradei porgerà le sue scuse a Fulvio per aver baciato Caterina in pubblico.

La situazione, però, prenderà una svolta inaspettata: Mario avrà infatti intenzioni serie con la fidanzata, al punto da volerla sposare. Le anticipazioni del giorno successivo rivelano, infatti, che Fulvio resterà profondamente scosso dalla rivelazione di Mario, proprio perché non si aspettava di ricevere una notizia del genere così all’improvviso. Intanto, Rosa e Marcello decideranno di rimandare le nozze, vista la delicata situazione e il gesto compiuto dalla contessa. Infine, Johnny inviterà Mimmo e le commesse de Il Paradiso delle signore a un concerto rock.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Odile ha accettato la proposta di Ettore

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Odile ha avuto una discussione con Ettore, poiché lo stilista aveva proposto di utilizzare le sue fotografie per la nuova campagna della Galleria Milano Moda.

Odile ne è rimasta ferita, convinta che quegli scatti dovessero rimanere privati. Successivamente è intervenuto Umberto, rivelando alla ragazza che anche sua madre Adelaide, in passato, aveva prestato il proprio volto per il negozio rivale. A quel punto Odile ha cambiato idea, comunicando la sua decisione a Ettore. Intanto, al Circolo è stato organizzato un evento per la presentazione del film di Marina Valli. Per Johnny, invece, la ricerca di un lavoro si è conclusa grazie all’intervento di Roberto, che gli ha trovato un posto come magazziniere, seguendo il consiglio di Fulvio.