Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un duro colpo da sopportare per uno dei protagonisti. Nella puntata in onda lunedì 17 novembre alle 16 su Rai 1, Roberto scoprirà da Caterina cosa ha in serbo Mario per lei. Oradei vorrà fare una sorpresa legata al suo futuro e a quello della fidanzata, ma Landi resterà sconvolto dalla rivelazione della collega. Nel frattempo, Marcello si confiderà con Matteo riguardo ai suoi problemi dopo la rottura con Adelaide.

Roberto scopre che Mario pensa al futuro con Caterina ed è sconvolto

Caterina Rinaldi si confiderà con il direttore de Il Paradiso delle signore, rivelando a Roberto Landi il contenuto della lettera ricevuta dal suo fidanzato Mario.

Nell’ultima missiva inviata da Oradei, che vive e lavora a Roma, Caterina ha trovato una gradita sorpresa. Roberto scoprirà così, direttamente dalla Venere, che Mario ha in serbo per lei un progetto importante, non solo personale ma di coppia. Le anticipazioni della puntata non svelano ancora di cosa si tratti, ma si ipotizza possa riguardare un impegno serio, forse addirittura un fidanzamento ufficiale. Roberto resterà sconvolto nell’apprendere le intenzioni del suo ex fidanzato.

Anita sostiene Enrico nella sua decisione

Roberto sarà alle prese con i problemi lavorativi, dopo gli ultimi accadimenti e le minacce di Adelaide, che hanno costretto Marcello a rassegnare le dimissioni. Landi convocherà una riunione con il suo staff e, insieme a Matteo, Rosa e Marta, cercherà di affrontare il difficile momento.

Intanto, a Villa Guarnieri, la piccola Anita verrà a sapere che suo padre ha lasciato il lavoro. La bambina si mostrerà comprensiva con Enrico, sostenendolo nella sua decisione. Marcello, invece, aggiornerà Matteo su quanto accaduto nei giorni precedenti: ha lasciato un contratto in bianco firmato ad Adelaide, dove rinuncia a tutto ciò che aveva ottenuto negli anni trascorsi al suo fianco. Matteo sarà perplesso per questa decisione azzardata del fratello, mettendolo in guardia e temendo che la contessa possa portargli via tutto. Mimmo invece, mentre sarà al lavoro dietro al banco del Gran Caffè Amato, rivelerà a Ciro la sua scelta di lasciare l’impiego al commissariato e quindi la divisa da poliziotto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha affrontato Mario

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Roberto ha scoperto che il suo ex, Mario, ora è fidanzato con Caterina. La notizia ha gettato Landi nello sconforto più totale, poiché è convinto che Oradei non possa essere minimamente attratto da una donna. Roberto ha quindi affrontato Mario, pretendendo spiegazioni, ma quest’ultimo gli ha rivelato di essere profondamente cambiato grazie alla fede. Intanto Agata ha notato qualcosa di strano: Caterina e il suo fidanzato non si sono mai baciati.