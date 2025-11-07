Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano momenti di alta tensione per due protagonisti, che verranno quasi scoperti in atteggiamenti inequivocabili. Nella puntata in onda venerdì 21 novembre alle 16 su Rai 1, Fulvio consegnerà a Roberto una lettera di Mario, mentre i due ex fidanzati rischieranno che i loro trascorsi vengano alla luce. Intanto, Marcello accetterà l’aiuto di Tancredi, Agata, invece, rivelerà alle Veneri il gesto generoso compiuto da Johnny nei confronti di Mimmo.

Fulvio sta per scoprire la relazione fra Mario e Roberto

Il passato segreto di Roberto e Mario rischia di venire a galla quando Fulvio consegnerà a Landi una lettera scritta dal fidanzato di sua figlia Caterina. Vale la pena ricordare che Oradei e Roberto hanno avuto una relazione in passato, con tanto di convivenza, poi interrotta dal cameriere del Circolo, stanco di dover vivere nascosto. Quel che è certo è che, secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, accadrà qualcosa, non ancora ben definito, che potrebbe portare Fulvio a scoprire la verità: ovvero che Roberto e Mario sono stati fidanzati fino a poco tempo fa.

Marcello accetta l'aiuto di Tancredi

Nel frattempo, Marcello deciderà di accettare l’aiuto di Tancredi per ottenere i fondi necessari ad avviare il nuova attività nel settore degli elettrodomestici, informando anche Rosa della sua scelta.

Agata, invece, aggiornerà le Veneri sul gesto generoso compiuto da Johnny nei confronti di Mimmo. Secondo le anticipazioni, potrebbe diventare chiaro che il cugino di Delia possa essere pronto a cedere il suo posto da barista al Gran Caffè Amato. Il giovane Burgio, infatti, ha deciso di lasciare il suo impiego nella Polizia. Intanto, durante una serata al Circolo dedicata al debutto musicale di Chiara Brugnoli, Marcello sorprenderà Rosa con una proposta del tutto inaspettata. Spazio anche alle vicende di Ettore, che presenterà un’idea originale per la nuova campagna della Galleria Milano Moda.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha scoperto che Mario è fidanzato con Caterina

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Mario ha ottenuto un permesso dal lavoro per recarsi a Milano e far visita a Caterina.

La Venere è rimasta sorpresa nel vedere il suo fidanzato arrivare in negozio senza preavviso. Tuttavia, un imprevisto ha complicato la situazione: dalle scale del piano superiore è sceso Roberto, ex compagno di Oradei, che ha notato l’abbraccio tra la sua collega e Mario. I due hanno finto di non conoscersi, cercando così di evitare imbarazzi ed equivoci. Nel frattempo, Landi è rimasto sbalordito nel constatare che Oradei sta prendendo in giro Caterina, dal momento che non è affatto attratto dalle donne, visti i suoi trascorsi. Roberto si è quindi confidato con Marta, l’unica al corrente della verità sulla sua situazione sentimentale con l’ex cameriere del Circolo. Successivamente, Landi ha affrontato Mario, il quale gli ha risposto che, grazie alla fede, ha scoperto di essere cambiato e di non avere più nulla da dirgli, desiderando proseguire serenamente la sua relazione con Caterina.