Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una svolta professionale per uno dei protagonisti. Nell’episodio che andrà in onda venerdì 28 novembre alle 16 su Rai 1, Enrico abbandonerà la sua carriera di medico chirurgo per diventare professore universitario. Nel frattempo, Silvana farà ritorno a Milano, mentre Gianlorenzo Botteri dovrà affrontare alcuni problemi familiari.

Enrico tiene un ciclo di lezioni all’università

Enrico vivrà una svolta professionale quasi obbligata, poiché non potrà più operare i pazienti a causa del problema alla mano.

Il dottor Proietti, però, troverà subito un nuovo impiego che gli farà intuire come anche quella, seppur diversa, possa essere la strada giusta. Enrico, infatti, terrà la prima di una serie di lezioni all’università, abbandonando così il camice bianco e la sua carriera di medico. Nel frattempo, Silvana tornerà a Milano per ricongiungersi con suo figlio Matteo. In questa occasione ci saranno anche le presentazioni ufficiali: Matteo approfitterà dell’arrivo della madre per farle conoscere la sua fidanzata, Marina Valli.

Gianlorenzo Botteri ha problemi familiari

Nel frattempo, ci sarà spazio anche per le vicende familiari di Gianlorenzo Botteri, che non potrà partecipare alla festa dedicata al film.

Lo stilista de Il Paradiso delle signore non sarà presente all’evento e le anticipazioni non chiariscono se l’assenza sia legata a un possibile malanno del figlio Teo o a motivazioni diverse. Marcello e Rosa, invece, sceglieranno i testimoni di nozze, mentre al Circolo Greta si imbatterà in una persona che ha già incontrato in passato. Tuttavia, sull’identità di questo personaggio regna ancora il mistero e non sono emerse informazioni riguardo al precedente incontro tra i due.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico si è licenziato

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle signore, Enrico ha rassegnato le dimissioni dalla clinica del professor Di Meo, minacciando di denunciarlo e di autodenunciarsi qualora non fossero state accettate.

Il dottor Proietti si è recato anche al commissariato, ma prima di entrare è stato raggiunto da Di Meo che, non credendo che il medico sarebbe arrivato a tanto, ha accettato di chiudere la questione, evitando così una denuncia. Caterina, invece, ha confidato alle colleghe di aver iniziato una relazione con un giovane conosciuto durante il suo soggiorno a Roma. Mostrando la foto del ragazzo, le Veneri hanno capito che si trattava di Mario Oradei. Poco dopo, il giovane è comparso inaspettatamente al grande magazzino per incontrare Caterina, ma proprio in quel momento è sopraggiunto anche Roberto Landi, l’ex compagno della ragazza. Per non destare sospetti, Mario e Roberto hanno scelto di comportarsi come se non si fossero mai visti prima, evitando di rivelare qualsiasi dettaglio sul loro passato.