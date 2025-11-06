Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre rivelano che Marcello deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita dopo la fine della relazione con Adelaide e si rimetterà in gioco anche dal punto di vista professionale.

Barbieri avanzerà poi una proposta del tutto inaspettata alla sua nuova fidanzata Rosa Camilli, che lascerà tutti senza parole.

Mimmo, invece, prenderà in considerazione l'idea di lasciare la polizia e intraprendere un nuovo percorso professionale: una scelta che lo porterà a scontrarsi con i suoi familiari.

Marcello fa una proposta inaspettata a Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 novembre

Marcello e Rosa si ritroveranno ancora una volta al centro delle trame delle prossime puntate della soap opera: i due, malgrado i colpi bassi da parte della contessa, saranno pronti a viversi la loro storia d'amore alla luce del giorno.

Intanto, però, dopo l'addio con Adelaide e la profonda batosta che ha subito dal punto di vista professionale, Barbieri deciderà anche di riprendere in mano le redini del suo lavoro: il suo scopo sarà quello di investire nel settore degli elettrodomestici industriali, ma per farlo avrà bisogno di chiedere un lauto prestito.

Al suo fianco ci sarà sempre Rosa, pronto a supportarlo in questa nuova avventura: le trame de Il Paradiso delle signore al 21 novembre rivelano che in occasione di un evento al Circolo, Marcello deciderà di stupire la sua fidanzata con una proposta del tutto inaspettata.

Mimmo pronto a cambiare lavoro

Mimmo, intanto, prenderà in considerazione l'idea di lasciare definitivamente il Corpo di Polizia e intraprendere un nuovo percorso professionale.

Prima di compiere questo passo così importante, però, il ragazzo si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro stabile che possa permettergli una stabilità economica.

La reazione del padre di Mimmo, però, non sarà delle migliori e si opporrà fermamente a questa decisione del figlio di voler lasciare la polizia. Questa volta sarà Ciro Puglisi a intervenire e a difendere il giovane ragazzo dal padre.

Ascolti in calo per la nuova stagione de Il Paradiso delle signore su Rai 1

In attesa di questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, l'appuntamento con la soap opera continua a oscillare tra il 17 e il 18% di share nella fascia pomeridiana.

Numeri positivi seppur in calo rispetto a quelli registrati nello scorso anno dalla soap nello stesso periodo di messa in onda, quando la media Auditel si aggirava sulla soglia di 1,7 milioni di spettatori e lo share viaggiava tra il 19 e il 20%, con punte superiori al 22% durante la messa in onda.