Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 novembre rivelano che Adelaide sarà sul piede di guerra con Rosa Camilli, al punto da rivolgersi a un uomo del suo passato per cercare di ottenere informazioni in grado di incastrarla.

Intanto Marta scoprirà tutta la verità sui problemi alla mano di Enrico, mentre Agata e Mimmo ufficializzeranno la loro storia d'amore.

La contessa Adelaide si schiera contro Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 novembre

La contessa sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita e si ripresenterà al Circolo, fiera e decisa a rialzarsi in piedi dopo la batosta che le è stata data da Marcello Barbieri con l'annullamento del matrimonio.

Adelaide, però, non avrà alcuna intenzione di lasciare impunita la coppia di amanti, in particolare si accanirà contro Rosa Camilli.

Lo scopo della dark lady sarà quello di riuscire a rovinare la carriera professionale della giornalista, al punto da decidere di iniziare a indagare sul suo passato, con la speranza che possano venire a galla delle informazioni preziose capaci di inchiodarla.

Adelaide si rivolge a un uomo del suo passato

Per fare ciò, Adelaide si rivolgerà a un uomo legato al suo passato: una vecchia conoscenza che tornerà al centro delle trame de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 novembre per darle una mano in merito al caso di Rosa.

Nel frattempo, Odile scoprirà quali sono le reali intenzioni della madre con Rosa e non la prenderà bene: si mostrerà preoccupata da quelle che potrebbero essere le conseguenze, al punto da decidere di informare Rosa su ciò che sta succedendo alle sue spalle.

Enrico, invece, troverà il coraggio di confessare a Marta tutta la verità sul caso Di Meo e la donna deciderà di rivolgersi al padre Umberto.

Mimmo e Agata, di rientro dal viaggio che hanno fatto a Firenze come "angeli del fango", decideranno di ufficializzare la loro storia d'amore, pronti a viversi alla luce del sole.

Cambio programmazione ufficiale per Il Paradiso delle signore nel daytime di Rai 1

In attesa di questi episodi, dal 3 novembre la soap di Rai 1 subirà un cambio di programmazione nella fascia del primo pomeriggio.

Il Paradiso delle signore si sposterà ufficialmente nello slot orario che va dalle 16:10–17, slittando così di dieci minuti rispetto all'orario tradizionale.

La Rai ha scelto di anticipare il Tg1 del pomeriggio alle 16 per evitare lo scontro prolungato tra la soap e La forza di una donna, la serie turca di Canale 5 che viaggia su una media del 25-27% di share a puntata.