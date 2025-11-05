Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 novembre rivelano che Marcello Barbieri si mostrerà spietato nei confronti della sua ex Adelaide e, pur di difendere e proteggere la sua nuova compagna Rosa, non si farà scrupoli ad affrontare duramente la contessa.

Intanto Odile finirà per ingannare sua madre Adelaide, mettendo al corrente Rosa Camilli del piano segreto che la donna ha messo in piedi per cercare di ostacolarla dal punto di vista professionale e renderle così la vita impossibile.

Adelaide senza scrupoli: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 novembre

La vendetta della contessa Adelaide nei confronti di Marcello e Rosa toccherà delle vette altissime: la donna non ha alcuna intenzione di fare sconti alla coppia di amanti che ha fatto saltare il suo matrimonio e si accanirà profondamente nei confronti della giornalista.

Adelaide sarà intenzionata ad avere delle informazioni preziose sul passato di Rosa, convinta del fatto che possano venire alla luce delle verità scomode, tali da metterla in difficoltà.

Un piano che verrà intercettato da Odile, la quale cercherà in tutti i modi di far cambiare idea a sua mamma e convincerla a mollare la presa nei confronti di Rosa, accettando la fine del suo amore con Marcello in maniera serena e matura.

Marcello spietato con la contessa, Odile inganna sua mamma Adelaide

Adelaide, però, non sarà dello stesso parere e nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore in programma dal 10 al 14 novembre si ritroverà a fare i conti con l'inganno della figlia.

Odile, infatti, metterà in guardia Rosa da ciò che sua mamma sta attuando alle sue spalle, al punto da convincerla a prendere una decisione del tutto inaspettata.

Intanto le voci di questi piani vendicativi di Adelaide nei confronti di Rosa arriveranno anche alle orecchie di Marcello che si mostrerà spietato.

Barbieri si dirà pronto ad affrontare duramente la sua ex Adelaide in un faccia a faccia in cui non si farà scrupoli a ferirla.

Marcello aveva spezzato il cuore alla contessa negli episodi precedenti de Il Paradiso 10

Negli episodi precedenti della soap opera era stato Marcello a decidere di rinunciare alle nozze con la contessa Adelaide, finendo per spezzarle il cuore.

La contessa visse uno dei periodi più bui della sua vita, rintanata all'interno della sua camera di villa Guarnieri, dove non faceva altro che piangere per tutto il giorno.

Nel frattempo Marcello scelse di uscire allo scoperto con Rosa, confessandole di aver mandato all'aria il suo imminente matrimonio per viversi con lei questa nuova storia d'amore, dopo aver compreso di amarla profondamente.