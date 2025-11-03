Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 novembre rivelano che Marcello Barbieri si mostrerà furioso nei confronti della sua ex Adelaide dopo aver scoperto che intende punire Rosa Camilli e metterle i bastoni tra le ruote dal punto di vista professionale.

Rosa, intanto, verrà messa in ridicolo proprio dalla contessa al Circolo, la quale si non farà scrupoli ad apostrofarla con parole e termini sprezzanti.

Mimmo e Agata, di rientro a Milano dopo essere stati tra gli alluvionati a Firenze, annunceranno ufficialmente la notizia del loro fidanzamento.

Marcello furioso con la sua ex: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 novembre

La vendetta di Adelaide nei confronti di Rosa e Marcello andrà avanti nel corso dei prossimi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1.

La contessa deciderà di rimettere piede al Circolo, fiera e bella come non mai e intanto chiederà aiuto a una sua vecchia conoscenza per cercare di indagare sul passato di Rosa Camilli, nella speranza di poter portare alla luce delle verità compromettenti sul passato della giornalista.

Il comportamento di Adelaide, però, non piacerà per niente a Marcello che deciderà di affrontare nuovamente la sua ex, mostrandosi furioso per ciò che sta attuando in primis alle spalle di Rosa.

Rosa messa in ridicolo al Circolo dalla contessa

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Adelaide avrà modo di rivedere al Circolo anche Rosa Camilli e tra le due nascerà un acceso scontro.

La contessa, in particolar modo, non si farà scrupoli a utilizzare delle parole sprezzanti nei confronti della sua rivale in amore.

Mimmo e Agata, invece, torneranno a Milano dopo essere stati per un po' di giorni a Firenze nelle vesti di "angeli del fango" per dare una mano a tutte le persone alluvionate.

Grazie a questa esperienza, i due ragazzi comprenderanno di essere fatti davvero l'uno per l'altro, motivo per il quale decideranno di ufficializzare il loro fidanzamento.

Adelaide aveva beccato Marcello in compagnia di Rosa nelle puntate precedenti

Negli episodi precedenti della soap, dopo aver annullato il matrimonio con la contessa, Marcello scelse di non dirle la verità sulla sua relazione in corso con Rosa.

Adelaide venne a scoprire la verità solo dopo aver origliato una conversazione segreta tra Umberto e sua figlia Odile, in cui parlavano del rapporto speciale tra Barbieri e Camilli.

A quel punto la contessa si recò a casa di Marcello e lo beccò proprio in compagnia di Rosa ,lasciandosi andare a un durissimo sfogo contro il suo ex promesso sposo e promettendo che gliela avrebbe fatta pagare.