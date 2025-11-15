Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, dal 24 al 28 novembre, rivelano che Adelaide verrà completamente dimenticata dal suo ex Marcello, il quale deciderà di chiedere a Rosa di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Intanto, Johnny verrà assunto come nuovo magazziniere all'interno del Paradiso mentre Enrico si dirà pronto a intraprendere il suo nuovo percorso professionale come docente universitario dopo essersi dimesso definitivamente dalla clinica del prof Di Meo.

Adelaide dimenticata dal suo ex: anticipazioni Il Paradiso delle signore 20-24 novembre

Marcello si mostrerà senza scrupoli nei confronti della sua ex Adelaide: il ragazzo avanzerà la sua proposta di matrimonio a Rosa all'interno del Circolo, il regno incontrastato della contessa.

In questo modo, dimostrerà di essersi completamente dimenticato della sua ex e di aver archiviato in fretta e furia la loro relazione durata diversi mesi.

Rosa, seppur spiazzata dalla proposta di nozze da parte di Barbieri, si dirà pronta a compiere questo grande passo: la ragazza si mostrerà entusiasta e sarà ben lieta di dare la notizia alle sue amiche.

I due innamorati, quindi, si metteranno alla ricerca dei testimoni che saranno al loro fianco in questo giorno così speciale.

Johnny viene assunto al Paradiso delle signore, Odile litiga con Ettore

Nel frattempo Johnny si ritroverà a dover affrontare un periodo problematico dal punto di vista economico ma potrà contare sul pieno supporto da parte delle veneri e anche di Roberto Landi, che si dirà pronto a dargli una mano.

Johnny verrà così assunto come nuovo magazziniere all'interno del Paradiso delle signore e si mostrerà ben lieto e predisposto a iniziare questo nuovo percorso professionale.

Intanto Odile ed Ettore discuteranno animatamente delle modalità di lancio della nuova collezione della Galleria Milano Moda: i due dimostreranno di avere delle idee completamente diverse e tale discussione verrà intercettata anche da Umberto Guarnieri, il quale si renderà conto che tra sua figlia e il ragazzo c'è del tenero.

Umberto aveva presentato Ettore a sua figlia Odile

Negli episodi precedenti della soap opera, Ettore aveva catalizzato subito l'attenzione di Umberto per le sua abilità e il suo modo di fare eclettico, con il quale aveva dimostrato di poter fare del bene all'interno della Galleria Milano Moda.

Per tale motivo Guarnieri lo aveva presentato subito a sua figlia Odile, per chiederle di dargli una chance e provare a collaborare con lui per cercare di trovare la strada giusta per portare la Galleria Milano Moda al grande successo dal punto di vista delle vendite.