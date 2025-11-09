Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 10 al 14 novembre, Agata e Mimmo torneranno da Firenze e annunceranno il loro fidanzamento [VIDEO]. Johnny, invece, rimarrà nella città toscana per aiutare la popolazione alluvionata. Intanto Odile tradirà Adelaide e confesserà a Rosa le intenzioni della madre. Alla fine Marcello parlerà con la contessa e Camilli rimarrà al Paradiso Donna.

Un celebre critico letterario vuole intervistare Rosa

Enrico confesserà a Marta i problemi alla mano avuti negli ultimi mesi. La giovane Guarnieri chiederà aiuto ad Umberto per aiutare il medico.

Intanto Irene indagherà per comprendere se tra Barbara e Johnny ci fosse un qualche tipo di legame prima di essere assunta come nuova Venere e nello stesso tempo rifletterà sull'uomo ideale per lei. Inoltre un importante critico letterario di Firenze vorrà intervistare Rosa per Angeli del Fango.

Nel frattempo in sartoria si lavorerà al banco del nuovo disco di Marina Valli, che sarà reso pubblico durante una serata benefica a favore delle popolazione alluvionata. In tutto questo, Botteri darà il compito di occuparsi della collezione natalizia a Fulvio, il quale contatterà il suo amico Giorgio Perich.

Adelaide, intanto, parlerà con il giornalista Anselmo Conaro affinché svolga delle indagini su Rosa.

In seguito le due donne si vedranno al Circolo e la contessa lancerà delle accuse pesanti verso Camilli.

Marcello convince Rosa a restare al Paradiso Donna

Agata e Mimmo torneranno a Milano ed il rapporto risulterà essere rafforzato, al punto che la giovane Puglisi confesserà alle proprie amiche di essersi fidanzata con lui. Jonny, invece, rimarrà ancora a Firenze a dare un aiuto alla popolazione. Intanto Caterina penserà che Giorgio Perich possa essere la persona ideale per Irene, la quale però si allontanerà da lui dopo che tra i due si creerà un malinteso. Inoltre Roberto sarà contento per il supporto dato da Fulvio a Botteri per la collezione natalizia ed il magazziniere si sentirà finalmente utile.

Nel frattempo Enrico non sopporterà i ricatti di De Meo. In tutto questo, Odile confesserà a Rosa le intenzioni di Adelaide e Camilli ragionerà se rassegnare le dimissioni. Barbieri però parlerà direttamente con la contessa e convincerà la sua amata a rimanere al Paradiso Donna.

In sartoria, invece, si continuerà a lavorare per la promozione del disco dell'attrice Valli.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Odile ha scoperto da Adelaide la verità sul tradimento di Marcello e si è confrontata con Rosa, alla quale ha esternato la delusione per non averle detto nulla. Inoltre la contessa ha chiesto a Roberto di licenziare Barbieri e Camilli.

Mario, invece, ha detto a Landi che non è più l'uomo che ha conosciuto un tempo, mentre Mimmo, Agata, Johnny sono andati a Firenze per aiutare la popolazione alluvionata.