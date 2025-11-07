Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 10 al 14 novembre su Rai 1, Enrico deciderà di avere un faccia a faccia con il professor Di Meo. Adelaide, intanto, continuerà la sua guerra contro Rosa, arrivando a insultarla durante un serata al Circolo.

Enrico affronta il prof Di Meo

Enrico confesserà a Marta tutto quello che è successo col professor Di Meo. La donna apparirà molto preoccupata per la salute del compagno e per questo interpellerà suo padre Umberto. Allo stesso tempo, Enrico deciderà di affrontare Di Meo una volta per tutte.

Intanto Irene cercherà di capire se tra Barbara e Johnny ci possa essere stata una storia in passato. La capo-commessa ben presto capirà quale persone volere accanto dopo aver letto la lettera di zia Sandra. Caterina, intanto, crederà di aver trovato uno spasimante giusto per Irene.

Nel frattempo Marina farà ritorno a Milano portando un regalo alle veneri. La donna sarà alle prese con il lancio del nuovo disco "Quello che non so dirti" che sarà presentato durante una serata benefica a favore delle zone colpite dell'alluvione in Toscana. Le veneri organizzeranno quindi una festa per l'evento musicale.

Adelaide insulta Rosa durante una serata al Circolo

Fulvio aiuterà Botteri per il lancio della collezione natalizia, mentre giungeranno notizie sugli "angeli del fango" in azione a Firenze: Agata e Mimmo faranno ritorno a Milano, a differenza di Johnny che rimarrà per altri giorni nella città toscana per dare il proprio aiuto agli alluvionati.

La venere e il carabiniere dimostreranno in questo frangente di essere molto attratti reciprocamente.

Intanto un critico letterario vorrà intervistare Rosa. Allo stesso tempo, Adelaide farà ritorno al Circolo per fare alcune indagini sul passato della scrittrice. Sarà in questa circostanza che la contessa insulterà pesantemente Rosa.

Un riepilogo: Barbara è diventata la nuova venere de Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda a inizio novembre su Rai 1, Marcello ha dato le dimissioni e ha informato le veneri della sua intenzione di lasciare il lavoro. L'uomo ha poi fatto promettere a Roberto di lottare affinché Rosa rimanga al suo posto al grande magazzino.

Ma Adelaide è apparsa sempre più determinata ad ottenere la sua vendetta, chiedendo aiuto a Umberto per distruggere la sua rivale in amore.

Agata, intanto, è partita per Firenze per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione, sotto gli occhi commossi dei genitori Ciro e Concetta. Infine Barbara è diventata la nuova venere del grande magazzino.