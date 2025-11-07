Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 10 al 14 novembre su Rai 1 annunciano sviluppi ricchi di emozione e nuovi colpi di scena. Lunedì Enrico decide di aprirsi con Marta e le racconta la sua difficile situazione con Di Meo. Irene, intanto, è sempre più incuriosita dal passato di Barbara e Johnny, mentre Marina Valli torna in città portando un dono speciale per le Veneri. Da Firenze arrivano notizie sugli “Angeli del Fango” e un noto critico letterario comincia a interessarsi a Rosa. Adelaide, tornata al Circolo, è pronta a scavare nel passato di Camilli.

Nel corso della settimana Marta chiede aiuto a Umberto per proteggere Enrico e organizza una serata benefica per il lancio del disco di Marina. Intanto, l’atmosfera si scalda: Irene attira l’attenzione di Giorgio Perich e Adelaide agisce nell’ombra per ostacolare Rosa.

Enrico sfida Di Meo: una scelta coraggiosa

Dopo aver confidato tutto a Marta, Enrico si trova in una posizione sempre più scomoda nei confronti di Di Meo. Lunedì racconta la verità alla sorella in cerca di un consiglio. Nei giorni successivi, Marta coinvolge Umberto, decisa a trovare una soluzione. Quando Enrico affronta Di Meo sceglie di non cedere ai ricatti e compie un gesto netto per liberarsi dalla situazione. La sua determinazione potrebbe però avere conseguenze imprevedibili.

Intrighi e sentimenti: Irene, Giorgio e il piano di Adelaide

Gli intrecci al Paradiso si complicano. Irene, rileggendo una lettera della zia, riflette sull’uomo ideale e finisce per interessarsi a Giorgio Perich. Un imprevisto tra i due crea un momento di forte imbarazzo eaccende ancor di più la curiosità di Irene. Intanto, Adelaide torna al Circolo e inizia a muovere le sue pedine per colpire Rosa. Odile prova a fermarla, ma la contessa sembra irremovibile e Rosa finisce al centro di un gioco di potere senza saperlo.

Agata e Mimmo: un amore che cresce tra le sfide

Agata e Mimmo tornano da Firenze con il racconto della loro esperienza come “angeli del fango”. La loro vicinanza si trasforma in un sentimento sempre più forte che non sfugge a Ciro e Concetta.

Agata annuncia alle amiche il fidanzamento e il loro amore diventa ufficiale. Non mancano però difficoltà e responsabilità da affrontare. La settimana si chiude con una serata danzante dedicata all’amore, perfetto riflesso delle emozioni che animano i personaggi.

Riassunto della puntata del 7 novembre

Nella puntata precedente, Enrico era ancora alla ricerca di una via d’uscita dalla situazione con Di Meo. Marina preparava il lancio del suo nuovo disco, mentre Irene e Giorgio si avvicinavano senza immaginare l’imbarazzo che li attendeva. Con il ritorno al Circolo, Adelaide riaccendeva vecchie tensioni e creava nuove alleanze, lasciando intuire che i suoi obiettivi fossero tutt’altro che innocui. Come sempre al Paradiso emozioni e colpi di scena non mancano.