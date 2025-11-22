Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre rivelano che Marta Guarnieri sarà pronta a ingannare sua zia Adelaide in merito alle nozze di Marcello.

Odile, invece, si mostrerà senza scrupoli e deciderà di prendere in mano le redini della situazione per affrontare subito sua mamma e metterla al corrente dei fatti.

Intanto Matteo avrà dalla mamma una foto che lo ritrae da bambino, in cui compaiono anche i fratelli Marchesi, che non la prenderanno per niente bene.

Marta inganna sua zia Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 dicembre

Il matrimonio tra Marcello e Rosa diventerà di dominio pubblico: la notizia comincerà a diffondersi e Marta sarà una delle prime ad apprenderla, restando particolarmente basita.

La donna si mostrerà preoccupatissima per quelle che potrebbero essere le conseguenze di questa notizia sullo stato d'animo della zia, motivo per il quale preferirà ingannarla, tenendola all'oscuro dell'amara verità.

Marta ne parlerà con suo padre Umberto e con la cugina Odile, sperando che entrambi siano dello stesso parere: in questo modo preserverebbero la contessa dall'ennesima batosta data dal suo ex Marcello.

Odile senza scrupoli con sua mamma Adelaide

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre, però, rivelano che Odile non sarà affatto dello stesso parere e si mostrerà senza scrupoli e intenzionata a mettere subito al corrente sua madre di questa novità.

Odile, quindi, affronterà la contessa e le dirà apertamente che Marcello sta per sposare Rosa Camilli: un colpo di scena spiazzante per Adelaide, che resterà senza parole.

Nel frattempo Matteo recupererà da sua madre una vecchia foto che lo ritrae da bambino: nello stesso scatto, però, compariranno anche i fratelli Marchesi assieme ai loro genitori.

La foto scatenerà il malumore di Ettore, che non gradirà affatto la rivelazione di questo scatto, temendo che possa mettere a repentaglio il suo piano.

La Rai cambia programmazione de Il Paradiso delle signore e crollano gli ascolti

In attesa di questi nuovi episodi della soap opera di inizio dicembre, la puntata trasmessa venerdì 21 novembre ha registrato un brusco calo dal punto di vista Auditel.

La soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi è stata anticipata di un'ora rispetto al consueto, andando in onda dalle 15 alle 16 circa contro Uomini e donne di Maria De Filippi.

Il risultato finale è stato di appena 1,2 milioni di telespettatori nella fascia pomeridiana di Rai 1 pari a uno share che non ha superato la soglia del 12%, contro il 22% registrato dal talk show di Canale 5.