Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una vera e propria svolta professionale per uno dei protagonisti. Nelle puntate in onda nel mese di novembre su Rai 1, Marcello si troverà a corto di denaro e, desiderando entrare nel settore degli elettrodomestici, avrà bisogno di un finanziamento. Tuttavia, la banca gli negherà il prestito. A quel punto, un gesto destinato a non passare inosservato cambiando le carte in tavola: Rosa chiederà aiuto a Tancredi . Questa mossa azzardata della giornalista provocherà tensioni con il suo fidanzato, che non approverà l'iniziativa, pur accettando infine l'aiuto della rivale.

Marcello non ha i soldi necessari per iniziare una nuova attività

Dopo la lite e la vendetta di Adelaide, Marcello sarà costretto a reinventarsi e cercherà una nuova direzione per i suoi affari. Barbieri si dimostrerà lungimirante e vedrà negli elettrodomestici il futuro, desiderando investire proprio in un settore che negli anni '60 è in forte espansione. Tuttavia, dovranno fare i conti con le sue finanze e con la scarsa liquidità rimasta, avendo perso la gestione del patrimonio di Adelaide e tutti i privilegi acquisiti grazie alla contessa. Barbieri si rivolgerà quindi alla banca per ottenere i fondi necessari ad iniziare la sua nuova attività, ma la sua richiesta verrà respinta. Le anticipazioni, però, non chiariscono se sia stata l'agenzia di credito a negare il finanziamento o se dietro quella risposta negativa si nasconda lo zampino di Umberto, che, è bene ricordarlo, opera nel settore bancario da anni.

Rosa e Marcello litigano a causa di Tancredi

Nel frattempo, Rosa verrà a sapere di quanto accaduto e, ben consapevole che il suo fidanzato ha bisogno di liquidità per proseguire con la sua attività, prenderà una decisione azzardata senza consultarlo. La giornalista, infatti, chiederà a Tancredi di aiutare Barbieri a ottenere il denaro necessario per entrare nel business degli elettrodomestici. Il nipote di Adelaide deciderà di sostenere il suo rivale in amore, ma il gesto non sarà inizialmente ben visto da Marcello, che avrà una discussione con Rosa per via della sua iniziativa. Tuttavia, alla fine l'aiuto di Tancredi verrà accettato, anche se le anticipazioni non chiariscono se il gesto dell'editore sia davvero disinteressato o se dietro quella generosità si nasconda un intento di tutt'altra natura.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tancredi non ha sostenuto Adelaide nella vendetta contro Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Adelaide ha annunciato vendetta contro Marcello e Rosa, ritenuti colpevoli di vivere una storia d'amore che ha causato la fine del suo matrimonio. La contessa ha quindi meditato una ritorsione contro i due fidanzati, cercando l'appoggio dei suoi familiari. Tuttavia, suo nipote Tancredi ha rifiutato di seguire la strada indicata da Adelaide, preferendo non tornare a compiere azioni discutibili come in passato, viste le conseguenze fallimentari che ne sono derivate.