Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un mistero attorno a una fotografia. Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 1 dicembre alle ore 16 su Rai 1, Odile vedrà uno scatto di Ettore da bambino, mostratole da Matteo. Intanto, la figlia della contessa avrà una discussione con Marta e Umberto. I due, infatti, saranno contrari a informare Adelaide dell’imminente matrimonio di Marcello, mentre Odile vorrà essere sincera con sua madre. Nel frattempo, Rebecca Brugnoli si presenterà in negozio in cerca di un abito.

Matteo mostra uno scatto di Ettore a Odile

Dopo aver parlato con sua madre Silvana e aver ricevuto da lei una fotografia del passato scattata a Crema, Matteo mostrerà lo scatto a Odile. I due amici si troveranno al Gran Caffè Amato quando Portelli farà vedere l’immagine a Odile, che resterà stupita vedendo raffigurato Ettore da bambino. Intanto, per la figlia della contessa arriverà il momento di affrontare una discussione a Villa Guarnieri riguardo al da farsi. Mentre Umberto e Marta vorranno proteggere Adelaide da un nuovo dolore, Odile sarà più propensa a rivelare a sua madre la verità sulle imminenti nozze di Marcello con Rosa. Tuttavia, la diversa visione provocherà un diverbio fra Odile e Marta, che non vedranno le cose allo stesso modo.

Adelaide è pronta a voltare pagina

Nel frattempo, Adelaide tornerà a Milano e dialogherà con i suoi nipoti, Marta e Tancredi. Proprio a quest’ultimo rivelerà di essere pronta a nuovi inizi e a lasciarsi alle spalle la fine della relazione con Marcello, proprio come ha fatto Tancredi dopo la conclusione del suo matrimonio con Matilde. Alla Galleria Milano Moda, intanto, continuerà l’avvicinamento di Ettore a Odile, con una richiesta inaspettata che lo stilista farà alla ragazza, chiedendole se abbia già accennato alla contessa della loro relazione. A Il Paradiso delle signore, invece, farà il suo ingresso Rebecca Brugnoli, che sarà alla ricerca dell’abito da indossare per la Prima della Scala, ma non resterà soddisfatta del servizio offerto dai dipendenti del negozio.

Infine, al Circolo si verificherà un incontro inaspettato fra Adelaide e Rosa: la contessa si recherà al tavolo della giornalista, a cena con Tancredi, per consegnarle una busta da recapitare a Marcello da parte del direttivo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Silvana ha riconosciuto Greta

Nelle precedenti puntate, Silvana è andata al Circolo in occasione della festa per la presentazione del film di Marina Valli. Durante la serata, la signora Portelli ha visto Greta Marchesi, dicendole di avere un volto conosciuto. Silvana ha quindi chiesto a Greta se fosse mai stata a Crema, ma la ragazza ha negato tale eventualità. Tuttavia, poco dopo, Greta è corsa a confidarsi con Ettore, raccontandogli che la madre di Matteo l’aveva riconosciuta e le aveva chiesto espressamente se fosse mai stata a Crema.