Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un incontro inaspettato per due protagoniste. Nella puntata che andrà in onda venerdì 12 dicembre alle 16 su Rai 1, Adelaide convocherà Rosa a Villa Guarnieri. Nel frattempo, Fulvio confiderà ai coniugi Puglisi di essere rimasto sorpreso di fronte al desiderio di Mario di sposare Caterina. Spazio anche alle vicende di Delia, che proverà ad aiutare Irene con Cesare.

Rosa ha un confronto con Adelaide

Il gesto estremo di Adelaide, che ha tentato di togliersi la vita, sembrerà aver sortito l’effetto desiderato: Marcello e Rosa decideranno di rimandare le nozze.

Venuta a sapere che il matrimonio del suo ex non avrà luogo, la contessa convocherà Rosa a Villa Guarnieri. Nonostante i trascorsi poco piacevoli, Adelaide si mostrerà sorprendentemente accogliente nei confronti della giovane giornalista, che va ricordato fu la causa dell’annullamento delle sue nozze con Barbieri. Intanto, un inatteso colpo di scena si verificherà subito dopo la partenza della dottoressa Camilli: verrà infatti svelata una verità rimasta nascosta fino a quel momento. Adelaide non aveva realmente tentato il suicidio, ma aveva inscenato tutto.

Mario e Caterina sono prossimi alle nozze

Nel frattempo, mentre per una coppia il matrimonio sembrerà ancora lontano, per un’altra sarà invece imminente.

Mario, infatti, vorrà convolare a nozze con Caterina. La proposta di matrimonio provocherà non poco turbamento in Fulvio, padre della futura sposa, che confiderà i suoi timori ai coniugi Puglisi. Intanto, Delia avrà in mente un piano per aiutare Irene con Cesare. Per Matteo, invece, sarà il momento di scoprire un indizio importante: qualcuno è entrato di proposito nel suo ufficio per rubare la fotografia della famiglia Marchesi. Portelli troverà infatti una pochette che non gli appartiene e inizierà a intuire che sia stata dimenticata proprio durante il furto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa si è trasferita a casa di Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Marcello è andato a casa delle Veneri per aiutare Rosa con il trasloco.

La giornalista, infatti, ha accettato la proposta di matrimonio del fidanzato e si è trasferita a casa sua. Per la loro prima serata insieme, Barbieri ha fatto trovare un regalo a Rosa nel nuovo appartamento, ossia una lavastoviglie, e ha preparato una cena speciale per l’occasione. Intanto, anche a casa Rinaldi si è svolta una serata esclusiva, sebbene l’ospite d’onore non si sia presentato. Caterina aveva organizzato una cena per Mario, in occasione del suo ritorno a Milano, ma il ragazzo ha avuto un imprevisto e non ha potuto partecipare. Oltre alle Veneri, erano presenti anche Johnny e Mimmo; a sorpresa si è aggiunto Cesare, invitato nel pomeriggio da Irene. Spazio anche alle vicende di Enrico, che ha avuto l’opportunità di dare una svolta alla sua carriera, salendo in cattedra all’università come professore. Nel frattempo, Adelaide è partita per trascorrere qualche giorno di vacanza, lontana dai recenti problemi che l’hanno afflitta dopo la rottura con Marcello.