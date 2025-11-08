Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una decisione inattesa per uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda lunedì 17 novembre alle 16:00 su Rai 1, Roberto scoprirà che Mario ha scritto una lettera a Caterina e prenderà una decisione importante. Nel frattempo, Enrico dovrà trovare il coraggio di rivelare ad Anita la verità su quanto gli è accaduto sul lavoro. Per Mimmo, invece, sarà un momento di riflessione: sta valutando l'idea di lasciare il suo impiego al Commissariato.

Roberto deve prendere una decisione dopo la lettera di Mario a Caterina

Roberto continuerà a ripensare al suo ex compagno, Mario Oradei, venendo a sapere una cosa importante: il suo ex ha scritto una lettera a Caterina. A seguito di tale scoperta, Roberto prenderà una decisione, ma le anticipazioni non chiariscono ancora quale sia la scelta del co-direttore de Il Paradiso delle signore. Tuttavia, le trame successive rivelano che il contenuto della missiva è sorprendente: Mario ha intenzioni serie con Caterina, nonostante la distanza che li separa. Intanto, per la nuova rubrica della rivista del negozio servirà un nuovo volto come protagonista dello spazio dedicato alle donne. Tancredi, quindi, proporrà Chiara Brugnoli, una violoncellista emergente.

Enrico deve svelare ad Anita la verità

Nel frattempo, verranno raccontate le vicende di Enrico, che, è bene ricordarlo, ha un problema alla mano che gli ha causato non pochi disagi nella vita privata e professionale. Il dottore sarà in procinto di lasciare il suo lavoro presso la prestigiosa clinica del professore Alberto Di Meo e dovrà anche rivelare a sua figlia Anita cosa è accaduto. Ciro, invece, inizierà a preoccuparsi per l'assenza di Johnny, che non è tornato al lavoro al Gran Caffè Amato, mentre Mimmo cercherà di non far trapelare nulla riguardo alla sua intenzione di abbandonare il Commissariato. Ci sarà spazio anche per Rosa e Marcello che, nonostante le difficoltà, saranno sempre più uniti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha chiesto un chiarimento a Mario

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore, andati in onda su Rai 1, Agata ha scoperto che a Firenze si è verificata una terribile alluvione. Profondamente colpita, ha manifestato il desiderio di recarsi nel capoluogo toscano per aiutare le persone che hanno perso tutto. Tuttavia, Ciro non ha preso bene la decisione della figlia, preoccupato all'idea che potesse partire per un luogo in cui la situazione è così drammatica e precaria. Il signor Puglisi, però, ha ascoltato di nascosto una conversazione al Gran Caffè Amato tra Mimmo e Johnny, anch'essi intenzionati ad andare a Firenze. Ha sentito anche il rammarico di Agata per non aver ricevuto il permesso di partire.

Scosso dalla determinazione della figlia di aiutare il prossimo, Ciro si è recato da don Saverio, che ha subito iniziato a organizzare gli aiuti da portare in Toscana. Il sacerdote ha rassicurato il signor Puglisi, promettendogli che avrebbe vegliato su Agata e consigliandogli di darle il permesso di partire. Nel frattempo, Roberto si è presentato a sorpresa a casa di Fulvio per parlare in privato con Mario, proprio mentre il signor Rinaldi e Caterina erano usciti. I due ex fidanzati hanno avuto un confronto diretto, durante il quale Oradei ha dichiarato con fermezza di essere cambiato.