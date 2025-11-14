Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un alone di mistero dietro la losca figura della sorella di Ettore. Nella puntata che andrà in onda venerdì 28 novembre alle 16 su Rai 1, Greta farà la conoscenza di una persona al Circolo, ma si tratterà di qualcuno che potrebbe averla già incontrata in passato. Intanto, Enrico inizierà a lavorare come docente universitario, mentre Matteo presenterà Marina a sua madre Silvana.

Greta conosce una persona al Circolo

Greta Marchesi presenzierà al Circolo, ma non è chiaro se si recherà nel prestigioso locale milanese per un evento oppure semplicemente per un appuntamento.

Proprio in quell’occasione, Greta farà una nuova conoscenza ma le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano un colpo di scena inaspettato. Il misterioso personaggio, la cui identità rimane avvolta nel segreto e di cui non si sa nemmeno se sia un uomo o una donna, sarà qualcuno che ha già visto Greta in passato, sebbene le circostanze di quell’incontro non siano ancora note.

Rosa e Marcello scelgono i testimoni di nozze

Nel frattempo, Rosa e Marcello saranno impegnati nei preparativi del matrimonio, iniziando a scegliere i testimoni di nozze. Non sono ancora trapelati i nomi designati dai due futuri sposi, ma sembra ormai certo che Matteo sarà al fianco di Barbieri, mentre Marina potrebbe fare da testimone a Rosa, vista la recente amicizia e sintonia nata tra le due ragazze.

Intanto, Matteo rivedrà sua madre Silvana: il ritorno della signora Portelli a Milano favorirà le presentazioni ufficiali di Marina. Enrico, invece, inizierà a insegnare all’università e riuscirà così a intraprendere una nuova strada professionale, dal momento che non può più operare in sala operatoria a causa del problema alla mano.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta è andata a casa di Adelaide

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore, andati in onda su Rai 1, Ettore e Greta sono andati a Villa Guarnieri per mostrare qualche abito ad Adelaide in vista della sua prima serata al Circolo dopo la rottura con Marcello. Dato che gli occhi della Milano bene sarebbero stati tutti puntati sulla contessa, il suo look doveva essere impeccabile.

Ettore, oltre ad essersi occupato insieme a sua sorella di mostrare i vestiti giusti da indossare all’evento, ha suggerito anche alla contessa di cambiare acconciatura. Adelaide si è lasciata convincere e ha tagliato i capelli, stravolgendo così la sua immagine. Nel frattempo, Odile ha scoperto grazie a Marchesi che sua madre si è incontrata con Anselmo Conaro, lo spregiudicato giornalista che tempo prima aveva scritto l’articolo diffamatorio contro Marcello. Odile ha quindi affrontato Adelaide chiedendo spiegazioni sull’appuntamento con Conaro, venendo poi a sapere che il giornalista ha trovato qualcosa di interessante sul passato di Rosa. Quest’ultima, infatti, quando insegnava ebbe un problema con un’alunna ed è stata denunciata per plagio di minorenne.