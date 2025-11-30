Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un nuovo ostacolo per due protagonisti. Nella puntata in onda mercoledì 3 dicembre alle 16 su Rai 1, Ettore scoprirà che Matteo ha tenuto per sé una seconda foto della famiglia Marchesi. Nel frattempo, Fulvio non riuscirà a trovare i biglietti per assistere alla prima della Scala, ma Delia avrà una soluzione. Irene, invece, riceverà una proposta allettante da Cesare, mentre Marta scoprirà che Rosa e Marcello hanno intenzione di sposarsi.

Ettore ostacolato nel piano di vendetta da Matteo

Ettore Marchesi vivrà momenti di ansia e preoccupazione quando scoprirà l’esistenza di una seconda fotografia che lo ritrae insieme alla sua famiglia.

Lo scatto mostra Ettore da bambino accanto a Greta e ai suoi genitori, il signor e la signora Marchesi. Lo stilista della Galleria Milano Moda verrà a sapere che Matteo ha conservato per sé quella foto, e ciò rappresenterà un grande ostacolo al piano di vendetta ordito da Greta e da suo fratello contro Adelaide e Umberto. Le anticipazioni lasciano intendere che questi ultimi potrebbero conoscere molto bene i genitori di Ettore e dunque riconoscerli qualora la fotografia finisse nelle loro mani.

Irene riceve una proposta allettante da Cesare

Irene riceverà una proposta allettante da Cesare e, leggendo le anticipazioni del 4 dicembre, sembra chiaro che inviterà la capocommessa alla prima della Scala.

Intanto, ci sarà una nuova sfida tra la Galleria Milano Moda e Il Paradiso delle signore: l’oggetto della competizione sarà l’abito che indosseranno Chiara e Rebecca. Fulvio, intanto, non riuscirà a trovare i biglietti per l’evento, ma Delia lo aiuterà avendo già una soluzione in mente. Marta, invece, scoprirà che Rosa e Marcello hanno intenzione di sposarsi, e questa situazione desterà in lei grande preoccupazione. Per questo motivo convocherà Umberto e Odile, probabilmente per capire come comportarsi con Adelaide: confessarle o meno le intenzioni del suo ex fidanzato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Silvana ha riconosciuto Greta

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Silvana ha incontrato Greta al Circolo, riconoscendola.

Tuttavia, la stilista ha affermato di non essere mai stata a Crema, ignorando così le parole della signora Portelli. In seguito, Greta è corsa a raccontare l’accaduto a suo fratello Ettore e i due hanno temuto che il loro piano di vendetta potesse saltare a causa di questo imprevisto. Intanto, Marcello ha chiesto a Rosa di sposarlo, mentre Cesare si è avvicinato a Irene, invitandola al cinema.