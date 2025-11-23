Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano che le trame diventeranno più movimentate grazie allo sviluppo dell'intricato giallo che coinvolge la famiglia Marchesi. Nell'episodio in onda giovedì 4 dicembre alle 16 su Rai 1, Matteo avrà tra le mani una foto di Ettore e Greta da bambini insieme ai loro genitori, un dettaglio che turberà profondamente i due fratelli. Questi ultimi, infatti, metteranno in atto un piano rischioso per sottrarre lo scatto compromettente a Portelli.

Matteo ha uno scatto dei genitori di Ettore e Greta

Il mistero che avvolge la famiglia Marchesi e il loro desiderio di vendetta contro Umberto e Adelaide continuerà ad intrecciarsi nei prossimi episodi.

A complicare ulteriormente la trama, emergerà un nuovo tassello legato ai due stilisti della Galleria Milano Moda: Matteo si ritroverà tra le mani una fotografia del passato della famiglia Marchesi, in cui compaiono Ettore e Greta da bambini insieme ai loro genitori. Questo scatto destabilizzerà profondamente i due fratelli, al punto da spingerli a ideare un piano per far sparire la foto ancora custodita da Portelli. È importante sottolineare che le immagini in realtà sono: una già recuperata da Ettore, ricevuta da Odile tramite Matteo, che a sua volta l'aveva ottenuta da sua madre Silvana; l'altra, invece, è ancora in possesso di Matteo.

I fratelli Marchesi elaborano un piano per rubare la foto a Matteo

Nel frattempo la situazione si farà sempre più complessa: Ettore e Greta escogiteranno un piano rischioso per sottrarre a Matteo la fotografia di famiglia. Il giovane, infatti, potrebbe trovarsi in serio pericolo avendo tra le mani un materiale tanto compromettente. Le precisazioni non mancano: Odile , che ha già visto lo scatto, non ha riconosciuto i genitori dei due colleghi e per questo la figlia della contessa sembrerebbe estranea alla vicenda. Tuttavia i fratelli Marchesi avranno ben altre preoccupazioni, poiché Umberto e Adelaide potrebbero aver avuto rapporti in passato con il signore e la signora Marchesi e la foto rischierebbe di riportare alla luce le loro origini.

Le anticipazioni non rivelano i dettagli del piano ideato da Ettore e Greta né il modo in cui riusciranno a recuperare la fotografia, ma ciò che emerge dalle trame successive è che Matteo non troverà più la foto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore Marchesi ha baciato Odile

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore ha tentato per la seconda volta di baciare Odile, ma la ragazza si è sottratta. Successivamente, i due colleghi hanno collaborato alla nuova campagna pubblicitaria della Galleria Milano Moda e tra loro è tornata l'intesa, fino a lasciarsi andare un bacio passionale. Nel frattempo, Marcello ha chiesto a Rosa di sposarlo e ha deciso di avviare un nuovo business nel settore degli elettrodomestici. Agata, invece, si è fidanzata con Mimmo, mentre per Irene è arrivato il momento di conoscere un ragazzo affascinante che ha catturato la sua attenzione: Cesare Brugnoli.