Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una confessione destinata a creare scalpore. Nell’episodio che verrà trasmesso venerdì 5 dicembre alle 16 su Rai 1, Adelaide compirà un gesto estremo dopo aver saputo da Odile che Marcello e Rosa hanno intenzione di sposarsi. Nel frattempo, Caterina riuscirà a commuovere Fulvio grazie a una sorpresa che gli organizzerà, mentre le sorelle Brugnoli avranno idee diverse sull’abito da indossare alla Prima della Scala.

Adelaide scopre che Marcello e Rosa si sposano

Marcello e Rosa vorranno sposarsi, ma il ritorno di Adelaide provocherà uno scossone nella coppia.

I due fidanzati avranno però idee differenti sul da farsi, vista la situazione complicata con la contessa. Mentre Marcello non vorrà rinunciare al matrimonio con la sua fidanzata, quest’ultima non sarà dello stesso avviso: sarà disposta anche a non convolare a nozze pur di soddisfare le richieste di Adelaide. La contessa, dal canto suo, verrà a sapere la verità da sua figlia Odile, dal momento che nessuno degli altri familiari l’aveva messa al corrente delle reali intenzioni di Marcello di sposarsi. In seguito a tale rivelazione, la contessa compirà un gesto estremo. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non rivelano ancora cosa avrà intenzione di fare la donna e se ci saranno gravi conseguenze per lei, Rosa o Marcello.

Matteo non trova più la foto dei fratelli Marchesi

Nel frattempo, Matteo Portelli si renderà conto di non trovare più la fotografia che sua madre Silvana gli aveva dato e sulla quale compaiono Ettore, Greta e i loro genitori. Caterina, invece, farà commuovere suo padre Fulvio grazie a una sorpresa che gli organizzerà. Chiara Brugnoli vorrà un vestito poco appariscente per la sera della prima della Scala, mentre Rebecca, al contrario, preferirà qualcosa di unico, rivolgendosi a Ettore e Odile per soddisfare la sua richiesta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello e Rosa hanno deciso di sposarsi

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Marcello ha chiesto a Rosa di sposarlo.

Intanto, Irene ha incontrato Cesare al Circolo, scoprendo che Rebecca non è la sua compagna bensì sua sorella. Nel frattempo, Mimmo è stato assunto da Ciro come barista al Gran Caffè Amato, mentre Enrico ha lasciato il suo impiego alla clinica del professor Di Meo. Spazio anche alle vicende di Ettore e Greta, che hanno continuato a tramare alle spalle di Umberto e Adelaide, coinvolgendo nel loro piano di vendetta anche l’ignara Odile. Quest’ultima, infatti, è stata ingannata da Ettore, che le sta facendo credere di essere seriamente intenzionato a lei, quando in realtà ha confessato alla sorella di stare soltanto recitando.