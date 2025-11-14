Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 novembre 2025 rivelano che Rosa resterà spiazzata dalla proposta di matrimonio che le verrà fatta da Marcello, in maniera del tutto inaspettata.
La giornalista si dirà pronta a compiere il grande passo verso l'altare con il suo fidanzato e, insieme, individueranno anche i loro testimoni di nozze.
Intanto Roberto Landi resterà sconvolto nel momento in cui scoprirà dei segreti importanti legati al suo ex Mario, mentre Johnny verrà assunto in prova all'interno del grande magazzino milanese.
Rosa accetta di sposare Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 novembre
Marcello dimostrerà di avere delle intenzioni serie nei confronti di Rosa e le chiederà ufficialmente di diventare sua moglie a tutti gli effetti.
La ragazza, seppur sorpresa e a tratti spiazzata, si dirà pronta a compiere il grande passo verso l'altare assieme al suo compagno.
I due si metteranno subito all'opera per organizzare al meglio il giorno del matrimonio e, intanto, individueranno anche i testimoni che saranno al loro fianco in questo giorno così importante.
Roberto resta sconvolto, Johnny viene assunto in prova al Paradiso delle signore
Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 novembre, inoltre, rivelano che Roberto Landi verrà a conoscenza di una serie di segreti del tutto inaspettati che riguarderanno il suo ex Mario.
Sebbene non si abbiano ulteriori dettagli in merito a tali segreti, Roberto resterà sconvolto e amareggiato da tali notizie mentre Caterina continuerà a fantasticare sulla sua storia d'amore con il ragazzo, ignara del suo trascorso sentimentale con Landi.
Johnny, invece, trovandosi in difficoltà dal punto di vista economico potrà contare sul pieno supporto da parte di Roberto, il quale gli proporrà di entrare a far parte del team del Paradiso come magazziniere in prova.
Tra Odile ed Ettore, invece, ci sarà una accesa discussione in merito alle idee dello stilista per il lancio della nuova collezione di abiti della Galleria Milano Moda.
La soap opera di Rai 1 soffre la concorrenza Mediaset
In attesa dei prossimi episodi di fine novembre, la soap opera di Rai 1 continua a soffrire la concorrenza rappresentata da La forza di una donna, trasmessa su Canale 5.
La soap opera turca riesce a portarsi a casa una media di oltre 2 milioni di spettatori in daytime, arrivando anche al 26% di share.
Numeri che, quest'anno, hanno messo in difficoltà la serie con Vanessa Gravina, danneggiata anche dal lungo stop estivo di quasi quattro mesi, che ogni anno finisce per creare distacco da parte del pubblico.